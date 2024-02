Getafe-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Celta Vigo è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

IL pareggio sul campo del Betis dello scorso weekend ha lasciato l’amaro in bocca al Getafe. Forse la truppa guidata da Bordalas avrebbe meritato la vittoria per quello che è riuscita a fare vedere in campo ma alla fine è arrivato solamente un punto. Che non è da buttare, ovvio, ma che chiude quasi in maniera definitiva tutte le intenzioni europee di chi sabato pomeriggio ospiterà il Celta Vigo.

Ci proveranno i padroni di casa, sapendo che è quasi impossibile viste le molte squadre che ci sono in mezzo, ma il Getafe quest’anno non si vuole precludere nulla. Direte voi, questo ragionamento porta a dire che contro il Celta Vigo arriveranno i tre punti? Niente di tutto questo ovviamente, perché la truppa guidata da Rafa Benitez, che al momento si trova poco sopra la zona retrocessione, ha bisogno di punti per cercare di rimanere fuori la striscia rossa.

Cinque vittorie nel 2024 per il Celta Vigo – una in Coppa del Re – ma una striscia di tre sconfitte di fila prima dell’affermazione sul campo dell’Osasuna che ha complicato di nuovo i piani. Ecco perché nel match di sabato potrebbe bastare anche un pareggio. Ed è proprio questo il risultato più probabile.

Come vedere Getafe-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Getafe-Celta Vigo, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La partita tra Getafe e Celta Vigo dovrebbe regalare almeno una rete per squadra e secondo noi il discorso si dovrebbe chiudere proprio in questo modo. Il Getafe ha pochissime possibilità di avvicinare la zona Europa, il Celta ha bisogno di punti per cercare di salvarsi. E alla fine un risultato positivo fa sempre piacere a tutti.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Getafe-Celta Vigo

GETAFE (4-4-2): Soria; Duarte, Dakonam, Alderete, Rico; Greenwood, Milla, Santiago, Mata; Mayoral, Latasa.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Tapia, U. Nunez, Dominguez; Manquillo, Jailson, Beltran, Ristic; Mingueza, Larsen, De la Torre.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1