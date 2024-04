Premier League, pronostici trentacinquesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, tutto ancora da decidere nel massimo campionato inglese ma nel fine settimana potrebbero arrivare i primi verdetti: pronostici.

In Premier League, a cinque turni dalla fine, i verdetti sembrano essere ancora lontani. Oltre ad una lotta per il titolo combattutissima e che sta tenendo con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo, c’è grande incertezza per quanto riguarda la qualificazione alla coppe europee e – forse un po’ meno – nella corsa alla salvezza. Il Manchester United, ad esempio, nel recupero infrasettimanale ha quasi decretato la retrocessione del fanalino di coda Sheffield United, battuto 4-2 a Old Trafford, e consolidato il sesto posto.

I Red Devils, dopo la grande paura con il Coventry in semifinale di FA Cup – hanno rischiato di essere eliminati da un club che milita in Championship, spuntandola solo ai rigori – mercoledì scorso hanno dilagato nel secondo tempo, approffitando della difesa colabrodo degli avversari, salendo a quota 53 punti. Non sono mancate, tuttavia, le amnesie per gli uomini di Erik ten Hag, che nella prima frazione di gioco si erano fatti riacciuffare due volte dalle Blades.

Sempre a Old Trafford, lo United in questo fine settimana ospiterà un’altra squadra che sta lottando con le unghie e con i denti per restare in Premier League, il Burnley penultimo. I Clarets non hanno nessuna intenzione di mollare e lo dimostra il fatto che nelle ultime otto giornate abbiano incassato a malapena sola sconfitta. Non è da escludere, dunque, che la truppa guidata da Vincent Kompany riesca a creare diversi grattacapi ai Red Devils. Pur partendo sfavoriti, dovrebbero realizzare almeno un gol nel cosiddetto “Teatro dei Sogni”, contro uno United che non tiene la porta inviolata da inizio marzo.

Le previsioni sulle altre partite

Alle spalle del Manchester United, in classifica, c’è il Newcastle, che in settimana però ha subito un’inopinata sconfitta in casa del Crystal Palace (2-0), addirittura la decima stagionale in trasferta.

Se vogliono continuare ad ambire al sesto posto, i Magpies non possono sbagliare nel match casalingo con lo Sheffield United, che in caso di sconfitta a St. James’ Park sarebbe retrocesso aritmeticamente: possibile goleada in vista. Si preannuncia equilibrato invece il derby londinese tra Fulham e Crystal Palace, due squadre ormai salve che si affronteranno senza grosse pressioni: entrambe dovrebbero andare a segno. Il margine d’errore diventa sempre più ridotto, infine, per il Luton Town terzultimo, reduce da due brutte sconfitte con Manchester City e Brentford. Gli Hatters però hanno un solo punto in meno del Nottingham Forest e possono ancora sognare la salvezza. Non sarebbe una sorpresa se riuscissero ad evitare la sconfitta al Molineux contro un Wolverhampton senza obietti concreti e a digiuno di vittorie dallo scorso 9 marzo.

Premier League: possibili vincenti

Manchester United (in Manchester United-Burnley)

Luton Town o pareggio (in Wolverhampton-Luton Town)

Le partite da almeno un gol per squadra

Fulham-Crystal Palace

Manchester United-Burnley

Premier League: le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester United-Burnley

Newcastle-Sheffield United