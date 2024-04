West Ham-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, due delle quali con Crystal Palace ed Everton, due squadre che ancora non sono arrivate a quota 40 punti. In più l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo dell’Atalanta, che all’andata ha fatto il bello e il cattivo tempo ad Anfield. Non si può parlare di crisi, ma la frenata del Liverpool nel momento clou della stagione c’è stata ed è abbastanza evidente.

La squadra di Jurgen Klopp nel recupero infrasettimanale ha addirittura perso il derby cittadino con i Toffees, che non trionfavano in una stracittadina da febbraio 2021, in piena pandemia e con Carlo Ancelotti in panchina. Una serataccia per i Reds, castigati due volte (Calvert-Lewin e Branthwaite) nonostante il dominio del possesso palla. Sconfitta amara che adesso rischia di estromettere Salah e compagni dalla corsa al titolo, visto che Arsenal e Manchester City non hanno rallentato. Klopp e i suoi uomini cercheranno di archiviare in fretta il capitombolo nel derby nella seconda “gita” londinese negli ultimi sette giorni: una settimana fa hanno fatto visita al Fulham, battendolo 3-1 a Craven Cottage, stavolta saranno invece di scena al London Stadium contro il West Ham di David Moyes.

Gli Hammers, anch’essi usciti dall’Europa League per mezzo del Bayer Leverkusen, in campionato sono reduci da due bruttissima sconfitte nei derby londinesi con Fulham e Crystal Palace, che hanno avuto la meglio rispettivamente 0-2 e 5-2 sui cugini. La qualificazione ad una delle prossime coppe europee ora è a rischio: il West Ham è ottavo dietro a Manchester United e Newcastle, che hanno giocato pure una gara in meno.

Come vedere West Ham-Liverpool in diretta tv e in streaming

West Ham e Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un altro passo falso, per il Liverpool, significherebbe dire addio alla possibilità di vincere il titolo e chiudere la gloriosa era Klopp senza alcun trofeo importante (i Reds a febbraio hanno vinto la League Cup). Crediamo dunque che Salah e compagni, che hanno sempre battuto il West Ham negli ultimi quattro precedenti, riusciranno a riscattare la disastrosa prestazione nel derby con l’Everton, tornando da Londra con i tre punti. I gol non dovrebbero mancare, essendo quella degli Hammers una delle difese più battute (63 reti subite).

Le probabili formazioni di West Ham-Liverpool

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Kudus, Ward-Prowse, Paquetà; Antonio.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2