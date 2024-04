Lecce-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Monza è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Le due vittorie di fila negli scontri diretti con Empoli e Sassuolo valgono doppio, come si dice in questi casi. E per il Lecce di Luca Gotti “profumano” anche di salvezza. Lo scatto decisivo verso l’obiettivo stagionale i salentini potrebbero averlo fatto proprio nelle ultime due settimane, salendo a quota 35 punti ma soprattutto portandosi a +7 sulla terzultima. Al traguardo, insomma, manca davvero poco.

Impressionante l’impatto del tecnico ex Udinese e Spezia, chiamato lo scorso marzo a sostituire D’Aversa, che venne esonerato – ufficialmente – per via della testata rifilata all’attaccante del Verona Henry a fine partita. Con Gotti in panchina il Lecce è diventato solidissimo non ha subito praticamente più gol. O meglio, l’ha fatto solo nella gara di San Siro con il Milan (3-0), l’unica sconfitta dei giallorossi nell’ultimo mese e mezzo. L’opera potrebbe essere completata nella sfida con un Monza che ha ormai poco da dire in questo campionato, visto che la sconfitta nel derby lombardo con l’Atalanta – la terza nelle ultime quattro giornate – ha forse estromesso definitivamente i brianzoli dalla corsa all’Europa. Gli uomini di Raffaele Palladino sono salvi da un pezzo e l’unico obiettivo “concreto” che hanno di fronte è provare a chiudere nella parte sinistra della classifica, migliorando il piazzamento della passata stagione.

Lecce-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Gotti non sembra intenzionato a fare rivoluzioni a livello di formazione. Ritorna Almqvist dalla qualifica ma è assai probabile che schiererà il medesimo 11 di Reggio Emilia, con Krstovic e Piccoli coppia d’attacco e Blin e Rafia in mediana, con Dorgu e Oudin sulle fasce.

Dall’altro lato, Palladino potrebbe riproporre la difesa a tre, formata da Izzo, Pablo Marì e Carboni. E rispetto al match con l’Atalanta si rivedrà Mota Carvalho dal 1′ dietro l’unica punta Djuric.

Come vedere Lecce-Monza in diretta tv e in streaming

Lecce-Monza, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Da quando c’è Gotti al timone del Lecce solo Bologna, Lazio e Inter hanno raccolto meno punti dei salentini. E questo basta per stare dalla parte dei giallorossi, che nei tre precedenti in Serie A con il Monza non hanno mai perso (tutti e tre sono terminati con meno di tre reti complessive).

Le probabili formazioni di Lecce-Monza

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Rafia, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0