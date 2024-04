Scommesse, come vincere diecimila euro con la propria squadra del cuore

Scommesse, praticamente è il sogno di tutti: vincere più di diecimila euro puntando sulla propria squadra del cuore. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso

I più anziani, ma anche quelli meno anziani che amano un pochettino il trash, nel momento in cui sentono la parola libidine l’associano, senza dubbio, a Jerry Calà. In questo caso, il noto attore, direbbe: “Doppia libidine”. Sì, perché immaginate di vincere diecimila euro puntando 20euro sulla propria squadra del cuore. E quello che sta succedendo in Inghilterra è proprio questo.

La storia del Doncaster, club della Serie B inglese, ve l’abbiamo raccontata ieri: la squadra a dicembre si trovata al ventesimo posto in classifica e con nessuna possibilità di pensare a qualcosa di diverso dalla salvezza. Poi non sappiamo quello che è successo, ma da quel momento in poi sono arrivate solamente vittorie, dieci di fila per la precisione. E tutto questo ha permesso alla formazione che adesso punta alla promozione, di volare in piena zona playoff.

Scommesse, che grande colpo

E un tifoso ci credeva, eccome se ci credeva alla rimonta della propria squadra. Tant’è che come potete vedere dal Tweet qui sotto, nello scorso mese di dicembre ha deciso di giocare venti sterline sulla possibilità che il Doncaster potesse chiudere il proprio campionato tra le prime sette in classifica, e quindi in piena zona playoff. Una cosa che effettivamente è riuscita, tant’è che come potete vedere potrebbe anche fare cash-out, vista la differenza minima.

I ended up cashing it out this morning for this – still can’t believe it has actually happened 😂 pic.twitter.com/k7hP7zheSV — Hutch™ (@jackhutch123) April 24, 2024

Un sogno, un sogno di quelli che poche volte si avverano nella vita. Come quei tifosi argentini che hanno deciso con un paio di anno d’anticipo di giocare una fortuna sulla vittoria del Mondiale della propria nazionale: immaginate come si sono sentiti nel momento in cui Mbappé aveva ribaltato tutto e quando Martinez ha salvato oltre il secondo tempo supplementare. Persi, distrutti. E poi la gioia. Come gioia sarà questa in Inghilterra. Sarà festa enorme. Noi faremmo cash-out. Voi?