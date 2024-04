Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Concentrato ormai unicamente sulla Champions League, senza la quale la stagione sarebbe da considerare fallimentare, il Bayern Monaco punta a consolidare il secondo posto dietro ai neocampioni del Bayer Leverkusen. Sabato scorso i bavaresi hanno staccato lo Stoccarda, caduto a sorpresa a Brema, annichilendo 5-1 il malcapitato Union Berlino a domicilio. Un match a senso unico, con Muller e compagni che sono apparsi sul pezzo nonostante venissero da una gara molto intensa con l’Arsenal in coppa.

La mente di Thomas Tuchel e dei suoi giocatori è ovviamente già proiettata alla sfida di martedì prossimo: a Monaco di Baviera arriva il Real Madrid dell’ex Ancelotti, favoritissimo per la vittoria della Champions dopo aver eliminato i campioni in carica del Manchester City ai calci di rigore. Contro i Blancos ogni dettaglio farà la differenza e se il Bayern vuole smentire i pronostici della vigilia dovranno essere perfetti, considerando pure che il ritorno si giocherà al “Bernabeu”. Tuchel farà le “prove generali” contro l’Eintracht Francoforte, un match in cui doserà senza alcun dubbio il minutaggio dei titolari, nella speranza di riavere al più presto Sané, Gnabry e Coman, al momento fuori per infortunio.

Kane in odor di Scarpa d’Oro

A guidare l’attacco dei bavaresi sarà il solito Harry Kane, arrivato già a quota 33 gol in Bundesliga e in odor di Scarpa d’Oro. L’ex Tottenham vuole incrementare il suo bottino.

Dall’altro lato c’è un Eintracht Francoforte che deve difendere con le unghie e con i denti il sesto posto che potrebbe significare Europa League a fine stagione. La squadra guidata da Dino Toppmoller viene dal bel successo con l’Augsburg (3-1), che mancava da ben cinque giornate. Da qui a fine maggio dovrà guardarsi le spalle dal Friburgo, al momento la principale insidia per la sesta piazza: Grifo e compagni sono a -5.

Come vedere Bayern Monaco-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Bayern Monaco non batte l’Eintracht da agosto 2022 ed all’andata ha incassato una sonora sconfitta, un 5-1 che rappresenta una delle tante “macchie” di questa strana stagione. Con la semifinale di Champions League con il Real Madrid così vicina preferiamo non esporci sul risultato ma è assai probabile che gli ospiti riescano a segnare almeno una rete all’Allianz Arena.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Tel, Müller, Musiala; Kane.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Buta, Koch, Pacho, Max; Knauff, Götze, Shkiri, Chaïbi; Ekitiké, Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1