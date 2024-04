Everton-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Liverpool è un recupero della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Serviva una reazione forte dopo l’eliminazione dall’Europa League per mezzo dell’Atalanta. E soprattutto dopo l’impronosticabile sconfitta incassata ad Anfield contro il Crystal Palace in campionato che rischia di vanificare il sogno di rivincere il titolo e chiudere dunque in bellezza la strepitosa era Klopp.

Il Liverpool ha risposto presente domenica nella trasferta londinese con il Fulham, superando 3-1 i Cottagers e riprendendosi momentaneamente la vetta della classifica, in condivisione con l’Arsenal. Alle loro spalle, tuttavia, c’è sempre il Manchester City, che nel fine settimana non ha giocato in Premier League perché impegnato nella semifinale di FA Cup: i Cityzens, con una gara da recuperare, hanno un solo punto in meno di Reds e Gunners e sono perciò padroni del proprio destino. Ci vorrà un’impresa ma il tecnico tedesco, intanto, ha indicato qual è la strada da percorrere: vincere più partite possibili e sperare in un passo falso dei campioni in carica. No, per il titolo non è ancora detta l’ultima parola.

Tra i tanti ostacoli che da qui a fine maggio attendono i Reds c’è il derby cittadino con l’Everton. Sfida che il Liverpool perde raramente (99 vittorie contro le 67 dei Toffees) ma che cela sempre molte insidie.

Gli uomini di Sean Dyche peraltro hanno vinto entrambe le ultime due gare casalinghe – gli scontri diretti con Burnley e Nottingham Forest – e se si trovano ancora a +5 sulla zona rossa è solo per via degli 8 punti di penalizzazione comminati dalla lega a causa delle presunte violazioni del fair play finanziario. La salvezza non è lontana ma i Toffees, che non vincono un derby dal 2021, non possono ancora abbassare la guardia.

Come vedere Everton-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e Liverpool è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dando un’occhiata agli ultimi precedenti spicca il dato relativo ai gol segnati: dal 2021 nel derby di Liverpool è andata a segno sempre una sola squadra ed è quella allenata da Jurgen Klopp. I Reds sono ovviamente favoriti ma stavolta l’Everton potrebbe interrompere il digiuno di gol nelle stracittadine che dura da quasi tre anni. I Toffees penseranno prima di tutto a difendersi ma non disdegneranno qualche sortita nella metà campo dei cugini, quest’anno meno solidi nella propria metà campo.

Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Gueye, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2