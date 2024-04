Atalanta-Fiorentina, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Atalanta-Fiorentina è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Una sassata del centrocampista viola Mandragora decide per ora la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, che tre settimane fa se le sono date di santa ragione in una partita di rara intensità, come se ne vedono poche nel campionato italiano.

La Dea, apparsa più timida del solito, è stata sorpresa dai ritmi forsennati e soprattutto dal pressing alto della squadra di Vincenzo Italiano, che ha più volte sfiorato il gol del raddoppio. L’ormai cronica fumosità dell’attacco della Viola – oltre ad un monumentale Carnesecchi – ha tenuto dunque in vita i nerazzurri, i quali dovranno vincere con almeno due gol di scarto nel match di ritorno del Gewiss Stadium per tornare a giocare una finale della coppa nazionale. E tentare di vincere quel trofeo che ancora manca al magnifico ciclo Gasperini. L’Atalanta ci proverà anche in Europa League, dove una settimana ha compiuto forse la più grande impresa della sua storia, estromettendo il favoritissimo Liverpool: in semifinale gli orobici se la vedranno con il Marsiglia, passato ai rigori contro il Benfica. Lotta su più fronti anche la Fiorentina, che tra una settimana sarà impegnata nella semifinale d’andata di Conference League con i belgi del Club Brugge.

Dea e Viola in lotta su più fronti

La Viola, che già lo scorso anno è arrivata a giocare due finali (Coppa Italia e Conference League) punta a fare sua almeno una tra le due coppe per raggiungere quell’Europa difficile da conquistare attraverso la Serie A.

In campionato i gigliati sono appena tornati a vincere piegando 2-0 il fanalino di coda Salernitana con un 11 infarcito di riserve. Ma, pur con una gara da recuperare – si tratta proprio del match con l’Atalanta che fu rinviato per via del malore occorso al direttore generale Barone, poi deceduto – sono soltanto noni, a -5 dal settimo posto. Pure la Dea, nonostante le fatiche di coppa, ha ritrovato i tre punti in campionato dopo oltre un mese, andando a vincere 2-1 a Monza e portandosi a -1 (con una gara in meno) dalla Roma quinta. Gasperini ha tutta la rosa a disposizione e potrà scegliere il miglior undici possibile: in attacco De Ketelaere e Scamacca saranno sostenuti dall’olandese Koopmeiners. Non sono pochi i dubbi che invece attanagliano Italiano. Beltran e Bonaventura avvertono dolore ed in mediana Duncan potrebbe dare più garanzie di Arthur. Certi di una maglia da titolare Milenkovic, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouamé e Belotti.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e streaming

Atalanta-Fiorentina, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Atalanta-Fiorentina anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

La Fiorentina si è aggiudicata i due incontri stagionali con la Dea, battuta 3-2 in campionato e 1-0 nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Sarà inevitabilmente un’altra partita a scacchi quella tra Gasperini ed Italiano. E soprattutto senza esclusioni di colpi, come tre settimane fa, nonostante i loro uomini stiano giocando praticamente ogni tre giorni. L’Atalanta, pur non vincendo in casa da marzo – le ultime tre vittorie sono arrivate curiosamente tutte in trasferta – dovrebbe riuscire ad avere la meglio su una Viola che tuttavia non si snaturerà, cercando come sempre di imporre il proprio gioco. Stavolta è probabile che entrambe trovino la via del gol almeno in un’occasione. Non è da escludere che si arrivi ai supplementari.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

L'Atalanta riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

No View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-1