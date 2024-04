I pronostici di mercoledì 24 aprile: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 24 aprile: c’è l’altra semifinale di Coppa Italia, più partite di Ligue 1, Premier League ed Eredivisie.

Questa sera si decide quale sarà la seconda finalista dell’edizione 2023/2024 di Coppa Italia: la Fiorentina parte dal vantaggio della vittoria per 1-0 conquistata all’andata, in cui è riuscita a mettere sotto l’Atalanta. La Dea di Gasperini ha però dimostrato di essere irrefrenabile se in serata e lo ha fatto eliminando addirittura il Liverpool dall’Europa League.

Rispetto all’andata il numero di gol dovrebbe aumentare come da tradizione recente dei confronti diretti delle due squadre, con l’Atalanta favorita per la vittoria.

Pronostici altre partite

Ci sono anche dei recuperi importanti in Premier League e Ligue 1. Il Liverpool in lotta per la vittoria del titolo se la vedrà con l’Everton in un derby sempre ad alta tensione: possibile un alto numero di cartellini con i Reds che dovrebbero spuntarla.

Almeno un gol per squadra atteso in Crystal Palace-Newcastle e Wolverhampton-Bournemouth, mentre in Francia il PSG è pronto sul campo del Lorient a ipotecare l’ennesimo titolo nazionale per poi concentrarsi esclusivamente sulle semifinali di Europa League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Marsiglia vincente o pareggio e almeno due complessivi in Marsiglia-Nizza, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• PSG (in Lorient-PSG, Ligue 1, ore 19:00)

• Atalanta (in Atalanta-Fiorentina, Coppa Italia, ore 21:00)

• Liverpool (in Everton-Liverpool, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Rayyan-Al-Ahli Doha, Qatar Stars League, ore 17:30

• Umm-Salal-AL Duhail, Qatar Stars League, ore 17:30

• Manchester United-Sheffield United, Premier League, ore 21:00

• Ajax-Excelsior, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Wolverhampton-Bournemouth, Premier League, ore 20:45

• Monaco-Lille, Ligue 1, ore 21:00

• Crystal Palace-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Crystal Palace-Newcastle, Premier League, ore 21:00)