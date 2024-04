Everton-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Brentford è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Le due vittorie in tre giornate con Burnley e Nottingham Forest erano state dei segnali confortanti ma non al punto da pensare che l’Everton sarebbe riuscito ad avere la meglio nel derby con l’odiato Liverpool. A sorpresa, invece, i Toffees si sono imposti 2-0 sui Reds a Goodison Park, grazie ai gol di Branthwaite e Calvert-Lewin, mettendo un alro mattoncino sulla salvezza.

Gli uomini di Sean Dyche mercoledì scorso si sono difesi egregiamente e nonostante non abbiano visto quasi mai la palla (76% possesso Reds) sono stati bravi nel chiudere qualsiasi tipo di varco alla squadra di Jurgen Klopp, colpendo al momento giusto. Un successo, insomma, che vale doppio, se consideriamo che l’Everton adesso ha otto punti in più rispetto alla terzultima, il Luton Town. La salvezza, dunque, molto probabilmente arriverà malgrado la pesante penalizzazione con cui i Toffees devono fare i conti dallo scorso novembre: senza di quella (8 punti totali) sarebbero a quota 41 punti, già certi di giocare in Premier League anche nella prossima stagione. In questo turno, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria nella stracittadina, l’Everton proverà ad avvicinarsi all’obiettivo nel secondo match casalingo consecutivo con il Brentford.

Pure le Bees hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi e le due vittore di fila con Sheffield United e Luton Town hanno scacciato la paura. La squadra di Thomas Frank, infatti, ha un solo punto in più dell’Everton e deve ancora conquistare la salvezza matematica. Nonostante l’assenza prolungata del cannoniere Ivan Toney, out per infortunio, i londinesi sono riusciti a segnare 10 gol complessivi nelle ultime tre giornate di campionato.

Come vedere Everton-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e Brentford, in programma sabato alle 18:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Chi vince, ovviamente, farà forse un passo decisivo verso la salvezza. Stiamo con l’Everton, galvanizzato dalla vittoria nel derby e sconfitto solo una volta davanti al proprio pubblico nel 2024 in campionato. I Toffees, peraltro, vengono da ben tre clean sheet casalinghi consecutivi: motivo per cui ci aspettiamo un match da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Everton-Brentford

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Young; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Reguilon; Jensen, Norgaard, Janelt; Mbeumo, Wissa, Lewis-Potter.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0