Maiorca-Rayo Vallecano, Liga: tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Rayo Vallecano è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

A differenza del Rayo Vallecano (che non è salvo, ma che ha diverse squadre in mezzo rispetto alla zona rossa), il Maiorca ha davvero necessità di punti nel match di domenica pomeriggio per cercare di tirarsi fuori da una situazione di classifica che si è fatta decisamente complicata. Sono solamente tre i punti che dividono la squadra che davanti è guidata da Muriqi dalla retrocessione. Anche se il Cadice non si può avvicinare perché ha perso venerdì sera.

Quindi è un’occasione importante per allungare. Assai importante. Contro un Rayo Vallecano in crisi che in questo 2024 ha vinto solamente una volta all’inizio dell’anno. Gli ospiti nelle ultime cinque partite sono riusciti a trovare solamente un punto, sul campo della Sociedad. Poi solo sconfitte, pesantissime, che stanno un poco compromettendo il cammino.

Il Maiorca, quindi, deve cercare di sfruttare in tutti i modi la situazione prendendosi una vittoria che si potrebbe rivelare fondamentale per il proprio cammino. E crediamo che i padroni di casa, in una gara che non regalerà chissà quali emozioni, ci potrebbero riuscire.

Come vedere Maiorca-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Maiorca-Rayo Vallecano, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti in casa il Maiorca li ha vinti. E siccome non c’è due senza tre siamo pensiamo che Muriqi e compagni si possano imporre un’altra volta. Match da pochi contenuti tecnici e da meno di tre reti complessive. In ogni caso la cosa (quasi) certa è che i padroni di casa alla fine festeggeranno i tre punti.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Maiorca-Rayo Vallecano

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, Costa; A Sanchez, Mascarell, Morales, D Rodriguez; Muriqi.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Palazon, U Lopez, Valentin, Trejo; A Garcia, Camello.



POSSIBILE RISULTATO: 1-0