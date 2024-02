Barcellona-Granada, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Granada è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Giocherà sapendo il risultato di quelle che stanno davanti e giocherà sapendo anche il risultato dell’Atletico Madrid. E in ogni caso arriveranno delle motivazioni maggiori al Barcellona, che non ne ha bisogno oggettivamente, per cercare di chiudere velocemente la pratica Granada, formazione che in questo momento è al penultimo posto in classifica, distante otto punti dalla zona salvezza, e che non sembra avere nessuna possibilità di raggiungere la salvezza.

La giornata, per quelli che sono gli scontri al vertice, sorride decisamente al Barcellona di Xavi. Che deve prendersi obbligatoriamente i tre punti e che lo farà. Non ci possono essere dubbi. Lo svantaggio rispetto al Real Madrid e al Girona non è irrecuperabile, difficile ovvio che la squadra possa riuscire nell’impresa di riprendere quella di Ancelotti, ma fin quando la matematica non condannerà i catalani, Xavi lotterà, anche perché sono gli ultimi mesi questi sulla panchina del Barcellona.

Una sfida, questa, che ha davvero poco da raccontare. Pochissimo a dire il vero. E il Barcellona ha tutte le possibilità per divertirsi durante questi novanta minuti. Ed è una cosa che non succede da parecchio tempo.

Come vedere Barcellona-Granada in diretta tv e streaming

Barcellona-Granada, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive – forse il gol lo potrebbe trovare pure il Granada – e che si sbloccherà nel primo tempo. Per il Barcellona nessun problema. Tre punti per avvicinare in ogni caso qualcuno delle due che stanno davanti.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Barcellona-Granada

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, I Martinez, Cancelo; F de Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.

GRANADA (4-5-1): Batalla; Sanchez, Mendez, Miquel, Maouassa; Pellistri, Melendo, Hongla, Ruiz, Neva; Arezo.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1