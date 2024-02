Nizza-Monaco, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Nizza-Monaco è una partita della ventunesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Il Nizza ormai ha come obiettivo solamente la difesa del secondo posto. Che poi solamente è un termine usato in maniera impropria, visto che la squadra del tecnico italiano Farioli non era una delle candidate per restare in alto all’inizio della stagione. Per un certo periodo di tempo, poi, si è pure pensato che la squadra potesse tenere testa al Psg di Luis Enrique. Ma era facilmente preventivabile l’esito che stiamo vivendo adesso.

In ogni caso il Nizza ha le possibilità per rimanere lì, alle spalle dei parigini. Anche se il Monaco avrebbe altre idee. I monegaschi vorrebbero accorciare, hanno le qualità per farlo senza dubbio, per cercare di restare in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League. Perdere non significherebbe abbandonare i sogni di gloria, ma complicherebbe senza dubbio tutti i piani. Ma andiamo a vedere come ci arrivano le due squadre.

Tre vittorie nelle ultime cinque per i padroni di casa, che dimostrano come essere una squadra che subisce poco può dare delle soddisfazioni enormi durante un campionato. Una sola vittoria, invece, per il Monaco, che in settimana ha perso anche contro il Rouen negli ottavi di finale di Coppa di Francia ai calci di rigore. Il turnover piazzato da Hutter è stato troppo, e i monegaschi ci hanno rimesso le penne contro una formazione di categoria inferiore. Diciamo che non è proprio un bel momento. E il Nizza ne potrebbe approfittare.

Come vedere Nizza-Monaco in diretta tv e in streaming

Nizza-Monaco è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la ventunesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La differenza la potrebbe fare la difesa del Nizza, la migliore della Ligue 1 con solamente undici gol subiti. Gara da vittoria interna, in un match che alla fine dovrebbe regalare meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Nizza-Monaco

NIZZA (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Todibo, Dante; Rosier, Boudaoui, Thuram, Perraud; Laborde, Sanson; Guessand.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Maripan, Salisu; Vanderson, Akliouche, Fofana, Jakobs; Golovin, Minamino; Ben Yedder.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0