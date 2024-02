Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach è una partita della ventesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Da -7 a -2, nel giro di una settimana. Il Bayern Monaco è riuscito in appena sette giorni a ridurre in maniera considerevole il divario nei confronti del Bayer Leverkusen capolista, tornato a sentire il fiato sul collo dei pluricampioni in carica. Solo solamente 2, adesso, i punti che separano i bavaresi dalla squadra di Xabi Alonso, che nello scorso fine settimana ha rallentato, pareggiando in casa con il Borussia Monchengladbach, prossimo avversario degli uomini di Thomas Tuchel.

Il Bayern si è rifatto sotto grazie alle vittorie con Union Berlino, battuto 1-0 nel recupero, e nel derby bavarese con l’Augsburg, piegato 3-2 sabato scorso. Harry Kane, dopo essere rimasto incredibilmente a secco per qualche partita, contro i “cugini” ha segnato il suo 23esimo gol in questa Bundesliga, confermandosi sempre di più un cannoniere implacabile, nonché risorsa preziosissima per la corazzata di Tuchel. In attesa di rituffarsi nella Champions League – la gara d’andata degli ottavi con la Lazio non è lontanissima – il Bayern Monaco cercherà di mettere ulteriore pressione al Leverkusen, in vista dell’imminente scontro diretto, in programma tra una settimana alla BayArena.

Insidia Gladbach per Tuchel

Presentarsi all’attesissima sfida (almeno) con lo stesso divario è l’obiettivo dei bavaresi, che però non devono sottovalutare una squadra come il ‘Gladbach.

Negli ultimi sei confronti tra campionato e coppa, infatti, i Fohlen l’hanno spuntata in ben tre occasioni contro il Bayern Monaco. Un tabù sfatato solo lo scorso settembre, quando gli uomini di Gerardo Seoane si sono arresi 2-1 davanti al proprio pubblico, castigati nel finale da un gol di Tel. Il Borussia Monchengladbach, come detto in precedenza, è reduce dallo 0-0 con il Bayer Leverkusen ma il rendimento troppo incostante per ora non gli consente di lottare per l’Europa: è solo dodicesimo. Nel match dell’Allianz Arena Seoane dovrà fare a meno dell’attaccante Cvancara, infortunato, e di Itakura, impegnato con il Giappone in Coppa d’Asia. Tante assenze invece per Tuchel: restano in infermeria Coman, Gnabry, Laimer, Kimmich e Upamecano, mentre Kim sta prendendo parte alla Coppa d’Asia con la sua Corea del Sud.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco non può permettersi di rallentare se vuole restare attaccato al Bayer Leverkusen ma le tante assenze potrebbero rendere più complicata la sfida con l’imprevedibile Borussia Monchengladbach. La sensazione è che alla fine i bavaresi avranno la meglio ma difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Dier, de Ligt, Davies; Goretzka, Guerreiro; Müller, Musiala, Sané; Kane.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber; Honorat, Reitz, Weigl, Koné, Netz; Jordan, Pléa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1