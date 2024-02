Colonia-Eintracht Francoforte, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Colonia-Eintracht Francoforte è una partita della ventesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Colonia ha iniziato il 2024 con un allenatore nuovo di zecca: si tratta di Timo Schultz, ex tecnico di St. Pauli e Basilea, che ad inizio gennaio ha preso il posto dell’esonerato Steffen Baumgart. Con lui in panchina i Billy Goats sono tornati a “respirare”, ottenendo 2 risultati positivi in tre giornate di campionato (pareggi con Heidenheim e Wolfsburg) ma ancora non è arrivata nessuna vittoria: i tre punti continuano a mancare come l’aria, visto che da ottobre in poi il Colonia è riuscito ad avere la meglio solo sul fanalino di coda Darmstadt.

Il punto conquistato in casa del Wolfsburg ha mosso quantomeno la classifica ma, dopo il successo dell’Union Berlino contro il Darmstadt, il divario tra il terzultimo ed il quartultimo posto si è ulteriormente ampliato (4 punti). I biancorossi ne hanno totalizzati a malapena 12 in 19 partite: l’ultima volta che ne avevano conquistato così pochi, nella stagione 2017-18, alla fine sono retrocessi mestamente in Zweite Liga. Tra i principali problemi con cui deve fare i conti Schultz c’è un attacco che continua a fare parecchia fatica. Quello del Colonia è, ad oggi, il meno prolifico della Bundesliga con soli 12 gol realizzati.

L’Eintracht è in ripresa

Il rischio di incassare un’altra sconfitta casalinga – sarebbe la seconda consecutiva dopo il 4-0 con il Borussia Dortmund – è molto alto nel match con il rinato Eintracht Francoforte.

I rossoneri di Dino Toppmoller, dopo un avvio di stagione anonimo e deludente, hanno deciso di intervenire sul mercato, acquistando il centrocampista olandese van de Beek, arrivato dal Manchester United, ed il centravanti austriaco Kalajdzic, che faceva panchina al Wolverhampton, sempre in Premier League. L’Eintracht è imbattuto da quattro partite (tre vittorie e un pareggio) e viene dal successo di misura contro il Mainz, abbattuto grazie ad una rete di Gotze (1-0). che gli ha permesso di portarsi a -2 dal Lipsia quinto.

Come vedere Colonia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Colonia-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match semplice solo sulla carta per l’Eintracht Francoforte, che si troverà di fronte una squadra affamata di punti salvezza. Tra l’altro i rossoneri non tornano con i tre punti dalla trasferta di Colonia dal lontano 2017. Se però l’obiettivo è recuperare terreno nei confronti delle dirette concorrenti per un posto in Champions League, queste sono partite che non si possono sbagliare: le reti complessive potrebbero essere più di due.

Le probabili formazioni di Colonia-Eintracht Francoforte

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Carstensen, Hübers, Chabot, Finkgräfe; Huseinbašić, Martel; Ljubicic, Kainz, Alidou; Thielmann.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Smolčić; Dina Ebimbe, Götze, Larsson, Nkounkou; Knauff, van de Beek; Kalajdžić.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2