Everton-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Tottenham è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel turno infrasettimanale di Premier League l’Everton ha fatto registrare un altro 0-0. Dopo il pareggio a reti bianche con l’Aston Villa, i Toffees hanno portato via un solo punto dalla trasferta londinese di Craven Cottage, impattando anche con il Fulham.

La squadra di Sean Dyche non è dunque riuscita a rispondere al Luton Town che, travolgendo 4-0 il Brighton, ha momentaneamente abbandonato la zona retrocessione, scavalcando proprio il club di Liverpool. L’Everton ora ha un punto in meno rispetto agli Hatters, che devono peraltro recuperare ancora una partita. Sulla classifica dei Toffees pesano, ovviamente, i 10 punti di penalizzazione per via del mancato rispetto del fair play finanziario. La società ha fatto ricorso ma se quest’ultimo non dovesse essere accolto si profila un’altra stagione tribolata per Tarkowski e compagni, che senza la penalità occuperebbero una tranquilla posizione di metà classifica, neppure troppo lontana dall’Europa. Invece Dyche è costretto a fare i conti con la dura e cruda realtà. Dopo l’incredibile filotto di vittorie a cavallo tra novembre e dicembre, l’Everton ha ottenuto un solo successo in nove partite, tra campionato ed FA Cup (da dove, guarda caso, è stato eliminato dal Luton Town).

Il Tottenham è di nuovo quarto

Il prossimo avversario dell’Everton è il Tottenham, che dopo il 2-2 in campionato con il Manchester United e la sconfitta in FA Cup con il Manchester City, è tornato a sorridere battendo 3-2 il Brentford nel derby.

Gli Spurs contro le Bees hanno confermato per l’ennesima volta la loro vocazione offensiva, anche se in difesa si continua a far fatica. Dopo essere andati in vantaggio 3-1 (Udogie, Johnson e Richarlison) gli uomini di Ange Postecoglou si sono rilassati, permettendo al Brentford di riaprire la partita e soffrendo fino all’ultimo. In ogni caso quella con i biancorossi è stata una vittoria fondamentale, se teniamo conto che ha consentito al Tottenham di scavalcare l’Aston Villa al quarto posto ed approfittare della sconfitta dei Villans col Newcastle. Postecoglou a Goodison Park sarà senza i nazionali Bissouma e Son, ma in compenso ritroverà Sarr.

Come vedere Everton-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’ultimo confronto tra le due squadre, prima di Natale, se l’è aggiudicato il Tottenham (2-1). Ma è dal 2018 che gli Spurs non riescono a battere l’Everton a domicilio. Stavolta riusciranno a sfatare il tabù Goodison Park? Sì, se replicheranno l’ottima prestazione offensiva offerta nel derby con il Brentford nell’ultimo turno infrasettimanale. Contro la non irresistibile difesa del Tottenham, ad ogni modo, potrebbe sbloccarsi anche l’attacco dei Toffees, che contro il Fulham, pur sprecandole, ha costruito diverse occasioni da gol. Previsto un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Everton-Tottenham

EVERTON (4-5-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Gueye, McNeil; Calvert-Lewin.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Werner; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3