Tottenham-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Brentford è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Sollevare l’FA Cup era un modo per interrompere il lunghissimo digiuno di titoli in una stagione senza coppe europee ma il Tottenham ha avuto la sfortuna di trovarsi di fronte, già al quarto turno, i detentori del Manchester City. La squadra di Ange Postecoglou, che nelle ultime cinque partite giocate con i Cityzens al Tottenham Hotspurs Stadium era sempre riuscita ad evitare la sconfitta, ha alzato bandiera bianca a due minuti dalla fine: a decidere il match è stato un gol – che ha fatto molto discutere – dell’olandese Aké (0-1).

Agli Spurs, adesso, non resta che concentrare tutti i propri sforzi sul campionato. E su quel quarto posto, oggi distante tre punti, che gli consentirebbe di tornare a giocare la Champions League (in realtà a fine stagione potrebbe qualificarsi anche arrivando quinta, ma dipenderà da diversi fattori). Il calendario nelle prossime settimane sembra dare una mano ai londinesi, che fino al derby con il Chelsea del 23 febbraio affronteranno solamente squadre alla portata. In questo turno infrasettimanale il Tottenham giocherà un’altra stracittadina, stavolta contro il Brentford, club della capitale che da ormai due stagioni fa presenza fissa in massima serie.

Il Brentford ha ritrovato Toney

Le Bees quest’anno stanno facendo più fatica, anche a causa dell’assenza del loro cannoniere Ivan Toney, che è tornato a disposizione di Thomas Frank solo da qualche giorno dopo una squalifica di otto mesi.

L’attaccante inglese ha subito trovato la via del gol, finendo nel tabellino dei marcatori nella vittoria per 3-2 nello scontro diretto con il Nottingham Forest, andato in scena una settimana fa. Un successo fondamentale per il Brentford, che non vinceva addirittura da inizio dicembre. I biancorossi devono ancora recuperare una gara rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza ma rischiano ancora di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, visto che la distanza dalla terzultima è di soli sei punti.

Come vedere Tottenham-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Brentford è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Tottenham dovrebbe riuscire ad archiviare immediatamente la sconfitta in FA Cup con il City ed è favorito nel match con il Brentford, nonostante le pesanti assenze di Sarr, Bissouma e di capitan Son, ancora impegnati con le rispettive nazionali tra Coppa d’Africa e Coppa d’Asia. Gli Spurs potrebbero però fare fatica a tenere la porta inviolata: previsto un match movimentato, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brentford

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Hojbjerg, Bentancur; Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Pinnock, Mee; Roerslev, Janelt, Jensen, Damsgaard, Lewis-Potter; Toney, Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1