Tottenham-Manchester City, Fa Cup: streaming gratis, formazioni, pronostici

Tottenham-Manchester City è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nove vittorie e un solo pareggio per il Manchester City nell’ultimo periodo. Nessuna sconfitta, ovvio. Ed è normale che la squadra di Guardiola parta favorita contro il Tottenham che invece balbetta. Due uscite per gli Spurs nel 2024, una vittoria e un pareggio. Direte voi, ma perché balbetta? Perché soffre più del dovuto, perché non riesce ad esprimersi come riusciva all’inizio della stagione. Un momento di appannamento, che ci sta. Però il City ne potrebbe approfittare.

Nessuno vuole andare al replay, lo sappiamo. Inserire in un altro match in un calendario già affollato è qualcosa che nessuno vuole. Quindi le squadre in questo turno di Fa Cup daranno il massimo per riuscire a prendersi la vittoria. E il City, che quando accelera riesce quasi sempre a fare male, parte con tutti i favori del pronostico. Nonostante l’assenza di Haaland, Guardiola ha trovato in Alvarez quel centravanti in grado di risolvere le questioni più calde. Con una partita in meno rispetto all’Arsenal (e 5 punti in meno), il City è ovviamente in corsa anche per la Liga, ma vuole vincere tutto, così come successo lo scorso anno.

Il Tottenham è lì, a soli tre punti dal secondo posto appunto occupato dai Citizens. Ma in questo momento è sesto in classifica. Postecoglou sa bene che è durissima arrivare in Champions ma è quello almeno sulla carta l’obiettivo stagionale. Un poco di turnover il tecnico padrone di casa lo potrebbe fare. E tutto questo ovviamente porta a dire che il City andrà avanti.

Come vedere Tottenham-Manchester City in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup Tottenham-Manchester City, in programma giovedì alle 21:00, in Italia sarà trasmessa da DAZN. I diritti della competizione sono in possesso della piattaforma di streaming che ha anche quelli della Serie A, della Liga e di Europa League e Conference. C’è una novità per questo match: all’interno di una nuova iniziativa di DAZN, il match in questione si potrà seguire in maniera del tutto gratuita: basterà collegarsi al sito o scaricare l’applicazione e registrarsi. Qui tutto il programma delle gare gratuite che si potranno vedere.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. E anche da un gol per squadra. Occhio anche alla possibilità che entrambe, nella ripresa, possano trovare la via della rete. Match spettacolare quello di Londra, con il City che però alla fine dei 90minuti dovrebbe riuscire a strappare la qualificazione al quinto turno di Fa Cup. Sì, siamo convinti di questo.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Hojbjerg, Bentancur; Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Dias, Ake, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden; Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3