Bari-Parma, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Bari-Parma è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Parma è a un passo dall’agognato ritorno in Serie A, davanti al Bari invece si stanno spalancando le porte del baratro. Nell’ultimo turno infrasettimanale della Serie B le luci dei riflettori non possono che essere puntate sul match del San Nicola, dove si affrontano due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. Per i ducali il traguardo, dicevamo, è vicino: il netto 4-0 rifilato al Lecco sabato scorso ha avvicinato la formazione di Fabio Pecchia all’obiettivo, anche se per la matematica servono almeno 4 punti nelle prossime due partite.

Gli emiliani sono a quota 73 e vantano un margine di 6 punti sul Venezia terzo: in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti – se i lagunari si fermassero a Catanzaro potrebbe bastare vincere in Puglia – Del Prato e compagni devono continuare a tenere alta la soglia dell’attenzione. Nelle ultime quattro giornate, infatti, non sono stati impeccabili: non hanno subito nessun gol – quattro clean sheet consecutivi – ma nelle trasferte di Bolzano e Palermo non sono andati al di là di un pareggio (due 0-0). Momento delicatissimo invece per i Galletti, precipitati addirittura al terzultimo posto dopo il naufragio di Cosenza. In Calabria il Bari ha incassato un’altra sconfitta (4-1), stavolta dolorosa perché arrivata con una diretta concorrente. La salvezza è ancora possibile – quattro squadre sono racchiuse in un solo punto – ma è l’assenza di reazione che preoccupa Federico Giampaolo, promosso dalla Primavera in seguito all’esonero di Iachini (quarto allenatore in stagione passato sulla panchina biancorossa).

Bari-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Il Bari è uscito con le ossa rotte dalla sfida di Cosenza anche per via delle squalifiche di Bellomo e Benali, che salteranno il match con il Parma. Ai lati di Nasti, nei tridente offensivo, dovrebbero agire Kallon e Sibilli.

Un’assenza in casa Parma ed è quella di Benedyczak. In compenso Pecchia può di nuovo contare su Man: sarà il rumeno a prendere il posto del polacco. L’attacco sarà come al solito sulle spalle di Bonny.

Come vedere Bari-Parma in diretta tv e in streaming

Bari-Parma è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio San Nicola di Bari e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Difficile pensare che un Bari alla deriva possa fare punti contro un Parma lanciatissimo verso la promozione. I ducali, che avevano già avuto la meglio all’andata, dovrebbero riuscire ad espugnare il San Nicola.

Le probabili formazioni di Bari-Parma

BARI (4-3-3): Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Lulic, Maita, Acampora; Kallon, Nasti, Sibilli.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2