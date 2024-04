Lecco-Sampdoria, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecco-Sampdoria è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Finora è una stagione più di dolori che di gioie per una Sampdoria che sta provando a restare abbarbicata all’ultima posizione valida per partecipare ai playoff. I blucerchiati sono ottavi ma fanno parte di un nutrito gruppo di squadre racchiuse in pochissimi punti: il Brescia settimo, ad esempio, ne ha uno in più degli uomini di Andrea Pirlo, mentre alle loro spalle ci sono Pisa e Cittadella, a portata di sorpasso.

Decisive, dunque, saranno le ultime partite. La Sampdoria deve urgentemente tornare a vincere per rimanere sul “treno” che conduce alla postseason: non lo fa addirittura da 4 giornate, in cui totalizzato soltanto 3 punti, frutto dei pareggi con Palermo, Spezia e Como. Sabato scorso i liguri hanno fermato la corsa del lariani, favoriti per salire in Serie A direttamente insieme alla capolista Parma: poteva finire diversamente se la Samp avesse resistito anche nel finale, ma il gol di Cutrone all’82’ ha fatto sfumare un successo che sarebbe stato di platino. Pirlo non può fare calcoli nella trasferta di Lecco, la prima retrocessa in ordine cronologico di questa Serie B. Un’annata disastrosa e costellata di problemi per i manzoniani, tornati in più dopo oltre un secolo attraverso i lunghissimi playoff di Serie C. La squadra però, nonostante i frequenti cambi di guida tecnica, non ha mai dato la sensazione di poter mantenere la categoria e sabato scorso è arrivata anche la “sentenza” dell’aritmetica in seguito alla pesante sconfitta di Parma (4-0).

Lecco-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Il tecnico del Lecco, Malgrati, cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla gara di Parma. Nel reparto arretrato recupera due pedine importanti come Lepore e Celjak, a centrocampo invece dovrebbero giocare Sersanti, Degli Innocenti e Ionita. L’attacco sarà formato infine da Crociata, Novakovich e Buso.

Dall’altro lato, Pirlo potrebbe rivoluzionare l’attacco, dal momento che non saranno a disposizione Esposito, Borini e De Luca. Dal 1′ Alvarez e Verre, considerato che Pedrola non è ancora pronto per partire titolare.

Come vedere Lecco-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Lecco-Sampdoria è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

La Sampdoria, a digiuno di successi ormai da un mese, non perde in trasferta da cinque giornate. I blucerchiati non stanno brillando ma dovrebbero riuscire a piegare una squadra già retrocessa, che in casa ha perso 11 partite su 17: le reti complessive saranno almeno tre al “Rigamonti-Ceppi”.

Le probabili formazioni di Lecco-Sampdoria

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Darboe, Yepes, Kasami, Murru; Verre, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3