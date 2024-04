Feralpisalò-Brescia, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Feralpisalò-Brescia è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Si gioca sul neutro di Piacenza, ma quello tra Feralpisalò – costretta ad “emigrare” nella città emiliana a causa dell’inagibilità del proprio stadio – e Brescia è a tutti gli effetti un derby. Un derby provinciale che mette in palio punti pesantissimi per entrambe, a tre giornate dalla fine in lotta per obiettivi diversi. Per i gardesani è, di fatto, l’ultima spiaggia per evitare la retrocessione.

La squadra guidata da Marco Zaffaroni deve provare a vincere tutte e tre le gare rimaste da giocare e sperare che le quattro squadre che le stanno davanti (Bari, Ternana, Ascoli e Spezia) continuino a rallentare. La distanza dalla zona playout e da quella della salvezza diretta è di cinque punti: solo un eventuale successo nel derby consentirebbe alla Feralpisalò di tenere accesa la fiammella della speranza, per poi giocarsi il tutto per tutto contro Venezia e Ternana. I tre punti, intanto, mancano da un mese esatto: nelle ultime 4 gare i Leoni del Garda hanno racimolato solamente 2 punti, uno dei quali frutto del pareggio acciuffato in pieno recupero contro il Cittadella sabato scorso (1-1). Il Brescia invece sta rischiando di sciupare tutto: fermate sullo 0-0 da Ternana e Spezia, due squadre in lotta per non retrocedere, le Rondinelle devono guardarsi le spalle dalle dirette concorrenti ed il posto nei playoff non è più così sicuro. Gli uomini di Rolando Maran sono settimi ma dietro ci sono Sampdoria, Pisa e Cittadella pronte ad approfittare di un loro nuovo passo falso.

Feralpisalò-Brescia: le ultime notizie sulle formazioni

Zaffaroni non avrà gli indisponibili Manzari e Tonetto, ma dovrebbe dare forfait anche Di Molfetta. In difesa al posto di Pilati, colpito al volto nel match con il Cittadella, giocherà Martella.

Assenze importanti in casa Brescia: Olzer e Muca non saranno del match e potrebbe restare in panchina pure Moncini, che in settimana si è allenato a parte. Ballottaggio tra Bertagnoli e Besaggio a centrocampo.

Come vedere Feralpisalò-Brescia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Feralpisalò e Brescia è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio “Garilli” di Piacenza e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Spalle al muro, la Feralpisalò dovrebbe riuscire a mettere in difficoltà i cugini bresciani, trovando almeno in una occasione la via del gol. Ricordiamo che i gardesani, pur essendo penultimi, hanno realizzato tre reti in più delle Rondinelle: entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Feralpisalò-Brescia

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; La Mantia, Butic.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi; Bianchi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1