10eLotto da capogiro: 100mila euro con 4 euro

10eLotto da capogiro: è la vincita più importante di uno degli ultimi concorsi. Quattro euro investiti alla grande. A casa si porta 100mila euro. Ecco come

Si possono vincere 100mila euro con soli 4 euro giocati al 10eLotto? Se questa domanda vi frulla in testa ed è la prima volta che capitate su questo sito, allora vi rispondiamo noi: sì, è possibile. E sono colpi che davvero cambiano in tutto e per tutto la vita.

Non è la prima volta che succede, ma ogni volta che leggiamo e di conseguenza riportiamo una notizia del genere – ci pensa Agimeg.it a svelarle – ci domandiamo davvero come tutto questo possa succedere. Cerchiamo di capire come con solamente pochi euro investiti possa riuscire il colpo che stravolge la propria vita e che ti fa pensare in maniera totalmente diversa. Beh, alla domanda emotiva non sappiamo rispondere, visto che non siamo i fortunati protagonisti di quello che è successo, ma sicuramente possiamo raccontarvi come è successo. Questo sì.

10eLotto, ecco come ha vinto 100mila euro

Il tutto intanto è successo in Abruzzo. Ed ovviamente è anche la vincita più importante dello scorso concorso. Un fortunato giocatore di Teramo infatti, con una giocata di 4 euro – per i fumatori nemmeno un pacchetto di sigarette, per quelli che escono con gli amici nemmeno uno spritz – ha centrato un 8 dal valore di centomila euro. E ci è riuscito con la modalità frequente, quella di una giocata ogni cinque minuti. Che, a quanto pare, va per la maggiore per gli amanti di questo gioco.

Come detto è stata la vincita più importante dello scorso concorso. E subito dietro ce n’è stata una pizzata a Portici, in provincia di Napoli: nessun dettaglio particolare in questo caso, ma solamente la somma, di nuovo clamorosa, portata a casa. Parliamo infatti di 20mila euro. Mica pochi soldi. Un altro colpaccio da iscrivere nel dettaglio finale. Un gioco che non smette mai di stupire.