I pronostici di giovedì 16 maggio: Liga, Serie B, Saudi Pro League, Eliteserien

I pronostici di giovedì 16 maggio: c’è l’andata dei playout di Serie B, in campo anche Liga, Saudi Pro League, Eliteserien e altri campionati.

Inizia stasera la post season di Serie B con l’andata dei playout tra Bari e Ternana: in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno a salvarsi sarebbero i rossoverdi, ecco perché i pugliesi dovranno dare il massimo al San Nicola spinti dal loro pubblico. Un risultato positivo è alla portata dopo gli ultimi segnali di risveglio, contro una squadra, la Ternana, che pur vincendo ha invece rischiato grosso con la Feralpisalò.

Nella Liga spagnola la Real Sociedad in lotta per la qualificazione alla prossima Europa League parte favorita in casa contro il Valencia, mentre il Barcellona per mettere al sicuro il secondo posto dovrebbe vincere di goleada in casa del fanalino di coda Almeria.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Norvegia, dove Bodø Glimt-Tromso, Sarpsborg 08-Ham-Kam e Viking FK-Lillestrom promettono gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Real Sociedad vincente in Real Sociedad-Valencia, Liga, ore 22:00

Vincenti

• Betis o pareggio (in Las Palmas-Betis, Liga, ore 19:30)

• Bari o pareggio (in Bari-Ternana, Serie B, ore 20:30)

• Leeds (in Leeds-Norwich, Championship, ore 21:00)

• Barcellona (in Almería-Barcellona, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bodø Glimt-Tromso, Eliteserien, ore 18:00

• Leeds-Norwich, Championship, ore 21:00

• Almería-Barcellona, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Odd BK-Molde, Eliteserien, ore 18:00

• Sarpsborg 08-Ham-Kam, Eliteserien, ore 18:00

• Viking FK-Lillestrom, Eliteserien, ore 18:00

Il “clamoroso”

AL Tai vincente e almeno un gol per squadra (in AL Tai-Al-Fateh SC, Saudi Pro League, ore 17:00)