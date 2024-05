Real Sociedad-Valencia, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Real Sociedad-Valencia è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 22:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Lunedì il Barcellona non ha “perdonato” la Real Sociedad, che a Montjuic non ha giocato una brutta gara ma ha sprecato tanto. E sbagliare troppi gol in casa di una big il più delle volte finisce per costare caro: i blaugrana, più cinici, con una rete per tempo (Yamal, Raphinha) hanno archiviato la pratica, tornando a vincere dopo la sconfitta di Girona e riprendendosi il secondo posto.

Seconda sconfitta in tre partite invece per gli uomini di Imanol, scavalcati dal Betis al settimo posto e dunque costretti ad inseguire per “salvare” la stagione con la qualificazione alla prossima Europa League. La Conference, invece, dovrebbe essere garantita visto che il Villarreal, ottavo, è distante sei punti. La matematica in realtà non condanna neppure il Valencia, appaiato al Sottomarino Giallo a quota 48 e prossimo avversario dei baschi alla Reale Arena. I Pipistrelli per lungo tempo hanno sognato l’Europa ma proprio nel momento clou si sono sciolti come neve al sole: tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato e solo nello scorso fine settimana la squadra di Ruben Baraja ha interrotto la serie negativa, pareggiando 0-0 con il Rayo Vallecano al Mestalla e restando a digiuno di gol per la seconda volta consecutiva. A Valencia in ogni caso si respira un’atmosfera positiva, dal momento che Correia e compagni hanno fatto decisamente meglio rispetto alla passata stagione, quando invece lottarono fino all’ultimo per mantenere la categoria.

Il pronostico

Sarà indubbiamente la Real Sociedad a fare la partita, con il Valencia che penserà prima di tutto ad evitare la sconfitta ed a portare almeno un punto a casa. I baschi dovrebbero riuscire nel loro intento in una partita che non riserverà molti gol: non è da escludere che gli uomini di Imanol tengano anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Valencia

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Traoré, Le Normand, Pacheco, Aramburu; Turrientes, Merino; Kubo, Brais, Becker; Oyarzabal.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Rendall, Mosquera, Cenk, Yarek; Javi Guerra, Pepelu; Peter, Almeida, Diego Lopez; Hugo Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0