Sinner contro Djokovic, l’annuncio accresce la rivalità

Sinner contro Djokovic: i primi due tennisti al mondo in questo momento, stando alla classifica ATP, fanno accrescere la propria rivalità. Le parole che non passano inosservate

Gli Internazionali di Roma, che ormai sono entrati nella fase finale, hanno perso troppo presto i pezzi migliori del torneo. Sia Nadal che Djokovic, ad esempio, hanno salutato. Mentre Sinner, così come Alcaraz, nemmeno si è presentato. Infortuni che hanno costretto la “nuova generazione” a dare forfait.

Sono stati dei giorni sicuramente difficili. Giorni che non possono in nessun modo passare velocemente nel dimenticatoio. E i più importanti tennisti della storia italiana, in questo caso specifico Bertolucci, hanno commentato o stanno commentando l’andamento del torneo romano. La concentrazione del telecronista di Sky, che ha scritto un editoriale su La Gazzetta dello Sport, ha messo a fuoco la rivalità tra Nole e Jannik. Un annuncio che accresce a dismisura il livello.

Sinner contro Djokovic, rivalità accesa

“La battuta d’arresto di Djokovic, un giocatore che ieri si è dimostrato di frequente arrogante, poco rispettoso dell’avversario e del pubblico, nervoso come poche volte in carriera. Se il problema è stato la sua condizione fisica, la colpa è solo sua. Da quando ha messo mano al suo team, prima divorziando da Ivanisevic, poi stravolgendolo del tutto, e da quando è stato messo sotto da Sinner, il serbo non è più stato in grado di mettere assieme una partita a buon livello”.

Un commento durissimo nei confronti di quello che è al momento il numero al mondo ma che potrebbe perdere assai presto lo scettro. Sinner ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi di essere una categoria superiore, un elemento in grado di ribaltare tutto quello che abbiamo visto fino al momento sui campi di tennis. Insomma, un Sinner in formato enorme che è pronto a diventare il migliore in assoluto facendo la storia del tennis italiano e non solo. E con un Nole così, che gli ha messo la strada in discesa, sta tutto diventando assai più semplice del previsto e con tempi decisamente diversi. Forza Jannik!