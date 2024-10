Tottenham-Manchester City, League Cup: probabili formazioni e pronostici

Tottenham-Manchester City è una partita valida per il quarto turno della Carabao Cup e si gioca mercoledì alle 21:15: notizie, probabili formazioni, pronostico.

Se per il Manchester City la League Cup è una distrazione non voluta, per il Tottenham potrebbe diventare un obiettivo stagionale per porre finalmente fine al digiuno di trofei che dura ormai da ben sedici stagioni. Lo stesso allenatore degli Spurs Postecoglou ha dichiarato che in questa stagione l’obiettivo del Tottenham è portare a casa almeno un trofeo, e così è lecito pensare a una formazione titolare non troppo sperimentale rispetto al consueto.

Sulla carta Guardiola dovrebbe fare più turn over del collega, ricorrendo a quei calciatori solitamente impiegati meno in Premier League e in Champions League, come Braithwaite, O’Reilly e McAtee. Potrebbe inoltre riposare, almeno inizialmente, il bomber Haaland che lunedì ha snobbato la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro assegnato al suo compagno di squadra Rodri (attualmente infortunato) andando a trovare il suo vecchio amico Erik Botheim in Svezia.

Il pronostico

Il Tottenham dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta nei novanta minuti in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero riuscire a fare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Werner, Johnson, Richarlison.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Stones, Braithwaite, Ake; O’Reilly; Savio, McAtee, Gundogan, Nunes; Foden.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2