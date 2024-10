I pronostici di mercoledì 30 ottobre: Serie A, Serie B, Coppa di Germania, League Cup

I pronostici di mercoledì 30 ottobre, continua il turno infrasettimanale di Serie A, si gioca anche la Coppa di Germania e la League Cup inglese.

Il turno infrasettimanale di Serie A prosegue questo mercoledì con altre quattro partite in programma. A distanza di tre giorni dal pirotecnico 4-4 di San Siro, Inter e Juventus tornano in campo sfidando rispettivamente l’Empoli in trasferta e il Parma in casa. Tre punti alla portata per entrambe, ma la squadra di Simone Inzaghi farà bene a non sottovalutare l’Empoli che ha messo in mostra finora un’ottima organizzazione tattica.

Non dovrebbe avere problemi l’Atalanta in casa contro il Monza, sempre battuto da Gasperini nei quattro precedenti: prevista anche un’altra goleada, dopo gli undici gol segnati dagli orobici nelle ultime due partite interne di Serie A.

I pronostici sulle altre partite

Si giocano anche partite di Coppa di Germania e League Cup inglese.

In Coppa di Germania sono attesi numerosi over: per caratteristiche tattiche delle squadre in campo e statistiche sugli expected goals, le principali indiziate sono Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach, Hoffenheim-Norimberga e Mainz-Bayern Monaco. Da gol (entrambe le squadre a segno) Brighton-Liverpool e Tottenham-Manchester City di League Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente e almeno tre gol complessivi in Atalanta-Monza, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Manchester United (in Manchester United-Leicester, League Cup, ore 20:45)

(in Manchester United-Leicester, League Cup, ore 20:45) Juventus (in Juventus-Parma, Serie A, ore 20:45)

(in Juventus-Parma, Serie A, ore 20:45) Friburgo (in Friburgo-Amburgo, Coppa di Germania, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach, Coppa di Germania , ore 18:00

, ore 18:00 Hoffenheim-Norimberga , Coppa di Germania , ore 20:45

, , ore 20:45 Mainz-Bayern Monaco, Coppa di Germania, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Feyenoord-Ajax , Eredivisie, ore 18:00

, Eredivisie, ore 18:00 Brighton-Liverpool , League Cup, ore 20:30

, League Cup, ore 20:30 Tottenham-Manchester City, League Cup, ore 21:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.66 GOLDBET ; 8.53 SNAI; 8.66 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Venezia-Udinese, Serie A, ore 18:30