Manchester United-Leicester, League Cup: tv, formazioni, pronostico

Manchester United-Leicester è una partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico.

La cosa certa è che quella di stasera sarà la prima e unica panchina di Van Nistelrooy con il Manchester United. I Red Devils infatti, dopo aver esonerato Ten Hag, hanno deciso di affidare la squadra al tecnico dello Sporting Lisbona Amorim: una decisione presa in fretta e furia, pagando anche la clausola di 10milioni di euro che c’era sul tecnico.

Insomma, debutto e addio per l’ex centravanti olandese che ha fatto innamorare i tifosi dello United: caterve di gol, e squadra che stasera dovrebbe riuscire a regalargli una bella vittoria contro il Leicester negli ottavi di finale della Carabao Cup. Non può essere altrimenti per un paio di motivi. Il primo: il divario tecnico e fisico in campo è nettamente appannaggio dei padroni di casa (anche se praticamente in questa stagione non lo hanno mai sfruttato). Il secondo: il Leicester si presenterà praticamente con una squadra di “riserva” perché l’unico vero obiettivo della stagione, senza nemmeno stare qui a dire il perché, è la salvezza, difficile, da raggiungere in Premier League. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una bella affermazione dello United nella serata di Manchester.

Dove vedere Manchester United-Leicester in diretta tv e in streaming

Manchester United-Leicester è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:45. In Italia non verrà trasmessa da nessun canale e nemmeno in streaming. I diritti non sono stati acquisiti nel nostro Paese per questi match.

Il pronostico

Debutto, vittoria e saluto: questo dovrebbe essere il percorso di Van Nistelrooy sulla panchina del Manchester United. I padroni di casa non avranno problemi a prendersi questa vittoria. Occhio anche al gol di Zirkzee, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Manchester United-Leicester

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, De Ligt, Lindelof, Martinez; Ugarte, Eriksen; Diallo, Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

LEICESTER (4-2-3-1): Ward; Justin, Coady, Okoli, Thomas; Soumare, Skipp; McAteer, El Khannouss, De Cordova-Reid; Edouard.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1