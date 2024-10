Aston Villa-Crystal Palace, League Cup: tv, formazioni, pronostico

Aston Villa-Crystal Palace è una partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico.

L’Aston Villa di Unai Emery non perde una partita dallo scorso 24 agosto: era la seconda giornata di Premier League contro l’Arsenal. Da quel momento in poi un numero importante di vittorie e qualche pareggio. Come l’ultimo in casa contro il Bournemouth, ad esempio, che un poco ha fermato la corsa in campionato.

Dopo tre sconfitte di fila, invece, nel weekend che da poco ci siamo messi alle spalle, il Crystal Palace è riuscito nella mezza impresa di battere tra le mura amiche il Tottenham: una fiducia ritrovata e una voglia di andare avanti nella Carabao Cup che non si può nascondere. Ma, la stesa voglia, è ovviamente uguale a quella della truppa di Emery che sa benissimo di poter arrivare in fondo a questa manifestazione se affrontata, ovviamente, nel migliore dei modi. Infatti, per questo, il turnover tra i padroni di casa almeno stando alle indiscrezioni della vigilia dovrebbe essere minimo. In campo ci andranno quasi tutti i migliori e quelli che di solito girano meno che conquisteranno una maglia da titolare vorranno mettersi in mostra. Ecco perché i Villans partono con tutti i favori del pronostico.

Dove vedere Aston Villa-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Crystal Palace è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:45. In Italia non verrà trasmessa da nessun canale e nemmeno in streaming. I diritti non sono stati acquisiti nel nostro Paese per questi match.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa sul Crystal Palace è data a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e invece data a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno una rete per squadra. Ma la vittoria dell’Aston Villa dovrebbe arrivare nell’arco dei 90minuti. Con passaggio del turno annesso, ovviamente.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Crystal Palace

ASTON VILLA (4-4-2): Olsen; Nedeljkovic, Mings, Carlos, Maatsen; Kamara, Barkley; Bailey, Buendia, Philogene; Duran.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Guehi, Chalobah, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Kamada, Eze; Nketiah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1