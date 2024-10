Newcastle-Chelsea, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostico

Newcastle-Chelsea è un match valido per il quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni e pronostico.

Immediata occasione di rivincita per il Newcastle, sconfitto 2-1 domenica scorsa a Londra dal Chelsea. Capita spesso, a queste latitudini, che due squadre si affrontino a pochi giorni di distanza, magari a campi invertiti: normale con due coppe nazionali da giocare. Stavolta il terreno di scontro è il St. James’ Park e la competizione è la League Cup, che per motivi legati alla sponsorizzazione viene denominata Carabao Cup.

A Stamford Bridge, nel match di campionato, abbiamo assistito ad una gara molto equilibrata: nessuna delle due si è risparmiata, anche se alla fine il Chelsea ha avuto la meglio grazie al maggior cinismo sotto porta. Del solito Palmer il gol che ha deciso la sfida: prima della rete che porta la firma del talento cresciuto nel Manchester City a finire nel tabellino dei marcatori erano stati Nicolas Jackson e Isak. Sconfitta che non ha fatto altro che confermare il momento delicato della squadra di Eddie Howe, una settimana prima battuta anche dal Brighton: i bianconeri non vincono in campionato da metà settembre, mentre l’ultimo successo è datato 1 ottobre (1-0 al Wimbledon in League Cup).

Se la passano decisamente meglio i londinesi, risollevatisi subito dopo la sconfitta ad Anfield con il Liverpool: 4-1 al Panathinaikos in Conference League e 2-1 a Tonali e compagni domenica. Risultati che certificano il buon lavoro di Enzo Maresca, da quest’anno sulla panchina dei Blues. Il Chelsea ha già debuttato in questa coppa, travolgendo 5-0 il Barrow a fine settembre (tripletta di Nkunku).

Come vedere Newcastle-Chelsea in diretta tv e streaming

Newcastle-Chelsea, valida per il quarto turno della League Cup, è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Saranno diversi i cambi di formazione per entrambi gli allenatori. Potremmo dunque assistere ad un’altra sfida movimentata, con il Chelsea che a nostro parere resta leggermente favorito per il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Newcastle-Chelsea

NEWCASTLE (4-3-3): Vlachodimos; Livramento, Krafth, Schar, Kelly; Longstaff, Willock, Tonali; Murphy, Osula, Isak.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Dewsbury-Hall; Sancho, Joao Felix, Mudryk; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2