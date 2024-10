Brighton-Liverpool, League Cup: tv, formazioni, pronostico

Brighton-Liverpool è una partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup e si gioca mercoledì alle 20:30: notizie, probabili formazioni, pronostico.

Non vuole lasciare nulla al caso Arne Slot, nuovo tecnico del Liverpool. Sa benissimo che vincere la Premier League è difficile, com’è altrettanto difficile riuscire ad arrivare in fondo alla Champions League. Quindi la Carabao Cup, ovviamente, diventa un obiettivo importante dei Reds, impegnati in questo turno contro il Brighton.

Il pareggio dell’Emirates contro l’Arsenal è stata un’ulteriore dimostrazione della forza che la squadra rossa del Merseyside ha in questa stagione: il cambio tecnico non è stato poi così traumatico come si sarebbe potuto aspettare, quindi è evidente che da adesso in poi si pensa a vincere tutto. Com’è giusto che sia. E il passaggio del turno contro un Brighton, ridimensionato dopo l’addio di Roberto De Zerbi, che vince sì qualche partita, ma non lo fa con la continuità, esagerata, che si era vista negli anni scorsi. Per tutto questo, ovviamente, ci appare una partita anche abbastanza segnata.

Non che il Liverpool andrà a fare una passeggiata di salute, tutt’altro. Ma alla fine potrebbe e dovrebbe riuscire a portare a casa l’intera posta in palio.

Dove vedere Brighton-Liverpool in diretta tv e in streaming

Brighton-Liverpool è in programma mercoledì 30 ottobre alle 20:30. In Italia non verrà trasmessa da nessun canale e nemmeno in streaming. I diritti non sono stati acquisiti nel nostro Paese per questi match.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool sul campo del Brighton è data a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e invece data a 2.00 su Snai.

Il pronostico

La vittoria del Liverpool – su un campo comunque difficile come quello del Brighton – in questo momento non può essere messa in discussione. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Brighton-Liverpool

BRIGHTON (4-4-2): Steele; Lamptey, Van Hecke, Igor, Estupinan; Adingra, Baleba, Wieffer, Mitoma; Enciso, Ferguson.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2