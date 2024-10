Empoli-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Inter è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I problemi difensivi dell’Inter sono tornati tutti a galla nella sfida con la Juventus, terminata a sorpresa con un pirotecnico 4-4. Un match, quello di San Siro, che – contrariamente a quelle che erano le previsioni – non ha lesinato spettacolo, con le due squadre che hanno fatto di tutto per portare a casa i tre punti, anche a costo di rischiare qualcosa. L’altra faccia della medaglia è invece rappresentata dalle due difese, a dir poco “ballerine”.

Ha sorpreso in negativo soprattutto la retroguardia nerazzurra, che nel finale di gara si è fatta infilare 2 volte dal gioiellino turco Yildiz. Il rammarico, inutile ribadirlo, è enorme per la squadra di Simone Inzaghi: prima della doppietta del prodotto del vivaio bianconero, infatti, i campioni d’Italia conducevano 4-2 ed avevano più volte sfiorato il quinto gol. Sono già 13 le reti totali incassate da un’Inter che non riesce a ritrovare la solidità dello scorso anno, quella che gli ha permesso di dominare il campionato e di vincere lo scudetto con enorme anticipo. Inzaghi pretende risposte dalla trasferta di Empoli nel turno infrasettimanale, test che se preso sotto gamba può rivelarsi una pericolosa buccia di banana. I toscani finora stanno disputando un buon campionato e lo dimostra il fatto che dopo 10 giornate siano a metà classifica, a +5 sulla terzultima. Dopo le due sconfitte con Lazio e Napoli, domenica la squadra di Roberto D’Aversa è tornata a fare punti pareggiando 1-1 a Parma: la difesa continua ad essere un valore aggiunto, visto che è la terza meno battuta del torneo (6 gol).

Empoli-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre ai lungodegenti Perisan e Sazonov, D’Aversa dovrebbe fare a meno anche di Ebuehi ed Esposito: difficile che i due recuperino per i nerazzurri. Dietro alla prima punta Colombo agiranno Fazzini e l’ex romanista Solbakken, a centrocampo invece il ballottaggio è tra Anjorin ed Henderson, con il primo leggermente avanti.

Tre indisponibili per Inzaghi in Toscana: niente da fare per Calhanoglu ma anche per Carlos Augusto e Acerbi. A centrocampo è certa la conferma di Zielinski dopo la doppietta su rigore contro la Juventus: chi potrebbe farne le spese è Frattesi, nelle gerarchie dietro a Barella e Mkhitaryan.

Come vedere Empoli-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Inter, in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli al “Castellani” ha fermato sullo 0-0 Juventus e Fiorentina e fatto penare il Napoli di Conte, che contro gli azzurri l’ha spuntata di misura grazie ad un calcio di rigore. Secondo noi non sarà un pomeriggio facile neanche per l’Inter, che comunque una tradizione favorevole nella cittadina toscana (l’ultima sconfitta è datata 2006): prevediamo una vittoria risicata dei nerazzurri, in una partita da meno di 4 reti complessive.

Le probabili formazioni di Empoli-Inter

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1