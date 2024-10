Serie B, i pronostici sulle partite di mercoledì 30 ottobre

Serie B, accenno di reazione da parte del Frosinone che ora va a caccia di conferme in casa del Sudtirol. Pisa, occhio al ritrovato Catanzaro.

Nello scorso fine settimana c’è stato un accenno di reazione da parte del Frosinone, la grande delusione della prima parte di questo campionato. I ciociari, affidati tecnico della Primavera Leandro Greco dopo l’esonero ormai non più rinviabile di Vivarini, hanno evitato la sconfitta con il Pisa capolista, tornando a far registrare un risultato positivo (0-0) dopo due sconfitte con Carrarese e Reggiana.

La classifica però rimane disastrosa per i giallazzurri, retrocessi dalla A e partiti con presupposti diversi da una semplice salvezza. La squadra di Greco in questo momento deve togliersi il prima possibile dai guai: giace all’ultimo posto insieme al Cosenza (penalizzato di 4 punti) e vede materializzarsi davanti a sé una stagione di sofferenze, nonostante una rosa costruita per puntare a ben altro. Nel turno infrasettimanale il Frosinone se la vedrà con un’altra squadra che non se la passa bene, il Sudtirol, battuto quattro volte negli ultimi 5 turni. I biancorossi di Federico Valente non hanno dato continuità al successo di Cosenza, arrendendosi a Pisa e Catanzaro, e contro i ciociari tenteranno di tornare a fare punti in una gara che si profila molto tirata ed in cui i gol complessivi potrebbero essere meno di tre.

Le previsioni sulle altre partite

Rischia di restare attardato anche il Palermo, che come il Frosinone in estate ha investito tanto per puntare al salto di categoria. I siciliani, ad ogni modo, sono stati poco continui nelle prime dieci giornate ed ora devono accontentarsi di rimanere attaccati al treno playoff (sono quinti, a quota 15 punti).

La bella vittoria ottenuta sabato scorso con la Reggiana (2-0) fa ben sperare il tecnico Alessio Dionisi in vista dell’ostica trasferta di Mantova contro una squadra che ha racimolato il grosso dei punti (dieci su dodici disponibili) davanti al proprio pubblico: forti del successo con gli emiliani, crediamo che i rosanero riusciranno ad evitare quantomeno la sconfitta. Chi invece può puntare al colpaccio è la Sampdoria, tornata a correre dopo l’avvicendamento tra Pirlo e Sottil: reduci da due vittorie di fila, i blucerchiati hanno buone possibilità di prendersi i tre punti anche a Cittadella. Il Pisa, infine, deve fare attenzione ad un ritrovato Catanzaro, vittorioso 3-0 sul Sudtirol e trascinato dal suo capitano Iemmello: non un avversario banale per gli uomini di Pippo Inzaghi, chiamati a reagire dopo il mezzo passo falso di Frosinone.

Serie B: possibili vincenti

Sampdoria (in Cittadella-Sampdoria)

Palermo o pareggio (in Mantova-Palermo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cittadella-Sampdoria

Pisa-Catanzaro

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Pisa-Catanzaro

Le partite da meno di tre gol complessivi

Sudtirol-Frosinone

Mantova-Palermo

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria in Cittadella-Sampdoria è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Il segno “Gol” in Pisa-Catanzaro è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

