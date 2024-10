Berrettini, i conti non tornano: è crisi nera

Berrettini, Roig non è il solo problema con cui sta facendo i conti il tennista.

A Vienna, al culmine di una battaglia che ci ha regalato una gran bella scarica di adrenalina, aveva battuto Frances Tiafoe sfoderando la versione migliore dei suoi colpi. Tutto lasciava presagire una cavalcata fino all’ennesima finale della stagione, ma un ottimo Karen Khachanov è poi riuscito, in realtà, a mettere in ombra un Matteo Berrettini che, fino a quel momento, era stato impeccabile.

Il romano si è fermato ai quarti e, archiviato l’Atp 500 che si gioca in Austria, ha oltretutto fatto sapere di aver chiuso con l’allenatore che aveva assoldato neanche un anno fa. Lui e Francisco Roig hanno rotto dalla sera alla mattina per motivi, così pare, legati a visioni divergenti. Non è dato sapere, non ancora per lo meno, chi sostituirà il tecnico che lo ha affiancato in questo anno difficile ma comunque ricco di soddisfazioni. E potrebbe non esserci nessuna novità all’orizzonte, per la verità, considerando che Matteo ha già affianco a sé il caro amico Alessandro Bega.

Quello relativo alla sostituzione della figura principale del team potrebbe non essere, ad ogni modo, il suo solo problema, in questo momento. Tante persone si sono accorte di un certo dettaglio, esaminando al microscopio i social network, e hanno dedotto, sulla base di esso, che i conti sembrerebbero non tornare.

Berrettini, il dettaglio non sfugge ai fan: che succede con Federica?

Dopo aver rotto con la showgirl Melissa Satta, Berrettini ha intrapreso, come noto, una relazione con l’influencer Federica Lelli, ex fidanzata, a sua volta, del cantautore Ultimo. Benché siano stati paparazzati un paio di volte, il tennista e la nuova fiamma sono stati molto discreti sin dall’inizio e non si sono mai palesati insieme sui social.

Lei, a differenza dell’ex velina di Striscia la notizia, non segue l’atleta nelle sue avventure in giro per il mondo. Cosa che è parsa assai strana al popolo di Instagram, che non perde occasione per chiederle, in calce ai post che pubblica, se Matteo faccia ancora parte della sua vita o meno. Di recente, volendo essere più specifici, un follower le ha fatto notare che Vienna era molto vicina e che sarebbe carino se, ogni tanto, sedesse nel box del campione e facesse il tifo per lui.

Appare evidente, invece, che la loro intenzione sia quella di glissare i riflettori fino a che sarà possibile. Del resto, è stato proprio l’insistente chiacchiericcio attorno alla loro relazione che ha distrutto la storia d’amore tra Berrettini e la Satta. E la lezione, a questo punto, Matteo dovrebbe averla imparata.