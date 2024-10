Scelta clamorosa di Sinner: il verdetto è arrivato

Scelta clamorosa di Sinner: il tennista azzurro è atteso tra un poco di giorni dalle Atp Finals di Torino. Ecco cos’ha deciso di fare

Jannik Sinner è ormai alla fine della sua straordinaria stagione. Ultime fatiche, prima di qualche giorno di relax meritato in vista poi del primo Slam della stagione in programma a gennaio in Australia dove lui si presenterà da campione quindi con la voglia e la necessità di difendere il titolo.

Certo, pende ancora e purtroppo quell’attesa del Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada. Da quando è diventata di dominio pubblico la sua positività al Clostebol, l’azzurro ha dovuto rispedire al mittente, intanto, tutte quelle che sono state le accuse che gli sono piovute addosso. E poi cercare, soprattutto, di gestire quella paura di una squalifica che sarebbe davvero scandalosa secondo tutti. Nell’ultimo periodo Jannik ha parlato un poco con i giornalisti: prima l’intervista concessa a Sky Sport poi quella a La Stampa, nella quale ha parlato anche del torneo di Torino.

Scelta clamorosa di Sinner, a Torino in macchina

Sinner al giornale piemontese ha raccontato un metodo che per lui è rilassante. “Sembra banale, ma mi rilasso guidando mentre ascolto un po’ di musica” ha rivelato. Ma non è sicuramente banale per “chi è sempre in giro per il mondo. A Monte-Carlo dopo gli allenamenti a volte mi metto al volante e faccio un giro, anche a Torino per le Atp Finals verrò in macchina” ha annunciato, quindi un bel viaggetto, con la musica che preferisce e soprattutto nemmeno la necessità di andare a trovare parcheggio. Lui il suo posto ce lo ha riservato sicuro.

“Il successo non mi ha cambiato, sono sempre lo stesso. Non cammino a testa alta se vinco, non mi deprimo se perdo. Non mi piace stare sotto i riflettori. Non mi atteggio. Chi mi sta vicino sa quanto tempo dedico al tennis. Poi o piaci o non piaci, non si può controllare tutto. Io bado a chi mi sta vicino, alla famiglia, del resto mi importa poco” ha continuato. E infine ha pure parlato del rivale Alcaraz: “Siamo due giocatori molto diversi. Io tengo il ritmo molto alto, sono forte mentalmente. Lui lo è fisicamente e tennisticamente al momento ha qualcosina in più: gioca meglio lo slice, le volèe. Ma per me è un fatto positivo: significa che ho margini. Carlos in campo fa i numeri: smorzata, passante, lob… Non so se io sarò mai così. Però come tennista sono più solido e quando serve piazzo l’accelerazione vincente”.