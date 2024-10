Mainz-Bayern Monaco, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostico

Mainz-Bayern Monaco è una partita dei sedicesimi di finale della Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, formazioni e pronostico

Nella Coppa di Germania si inizia a fare sul serio: entrano in gioco le big della Bundesliga ma soprattutto si iniziano a vedere anche degli scontri interessanti tra squadre che disputano lo stesso campionato. E, uno di questi, è appunto quello tra Mainz e Bayern Monaco.

Dopo la sconfitta, nettissima e mai in discussione, in Champions League contro il Barcellona, gli uomini di Kompany con la vittoria in campionato in trasferta contro il Bochum hanno dimostrato di aver assorbito il colpo. Un bene senza dubbio per i bavaresi, che sono chiamati a tornare a vincere in campionato e soprattutto che vogliono vincere anche la Coppa di Germania. C’è un uomo, in particolare, che dopo anni di gol ha voglia di alzare un trofeo, quel Kane che in maniera incredibile nel corso della sua carriera non ha ancora vinto nulla. La sensazione è che quest’anno sia arrivata la volta buona. Il Leverkusen fa meno paura dell’anno scorso e anche questa coppa è un obiettivo importante.

Sono partite da dentro o fuori, quindi non c’è nessuna possibilità d’appello per le due formazioni. Chi vince va avanti. E ovviamente i favoriti sono i bavaresi che non vogliono così come presto dalla manifestazione.

Come vedere Mainz-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Mainz-Bayern Monaco, in programma mercoledì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Una gara che il Bayern Monaco dovrebbe vincere senza problemi e che vincerà senza problemi. Match da almeno tre reti complessive e passaggio del turno che non sarà mai davvero in discussione. Troppo netto il divario in campo nonostante il Mainz sia una squadra di Bundesliga.

Le probabili formazioni di Mainz-Bayern Monaco

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Kohr, Jenz, Leitsch; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Burkardt.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Leimer, Dier, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Guerreiro; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3