Pronostico Nizza-Nantes: aggancio al secondo posto

Nizza-Nantes è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’occasione è troppo ghiotta per il Nizza per non pensare di non prenderla. Sì, perché una sola settimana dopo la pesante sconfitta sul campo del Monaco, i rossoneri si potrebbero di nuovo ritrovare, almeno per una notte, e quindi mettendo comunque una certa pressione alle squadre avversarie, al secondo posto in classifica. E tutti sappiamo che in Francia voglia dire qualificazione alla prossima Champions League.

E anche se gli ospiti non possono certamente scherzare per quella che è la classifica – solamente tre punti sopra quella che sarebbe la zona retrocessione o per meglio dire spareggio per rimanere in Ligue 1 – c’è un dato fondamentale che per forza di cose devono essere tenuto in considerazione: ed è il rendimento degli ospiti in trasferta, appunto. Nelle ultime tredici uscite lontano dalle mura amiche, il Nantes solamente una volta è riuscito a vincere la propria partita. Per il resto tantissime sconfitte e un po’ meno pareggi. Insomma, fuori dal proprio habitat di risultati non ne arrivano.

Questo è sicuramente un fattore nell’economia di questo match. Un fattore che deve essere preso in seria considerazione e che a noi ci fa davvero esporre. Sì, il Nizza ha questa vittoria quasi in tasca e sarà difficile non prenderla.

Come vedere Nizza-Nantes in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Nantes, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Ve lo abbiamo detto prima: il Nizza in casa ha un altro passo e il Nantes fuori ne indovina davvero poche. Match, quindi, da vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Nizza-Nantes

NIZZA (3-4-3): Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Lochet, Boudaoui, Santamaria, Rosario; Guessand, Laborde, Boga.

NANTES (4-3-3): Lopes; Amian, Sow, Pallois, Cozza; Lopenant, Chirivella, Douglas Augusto; Abline, Mostafa, Simon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0