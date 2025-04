Pronostico Augsburg-Bayern Monaco: derby pieno di insidie per la capolista

Augsburg-Bayern Monaco è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La risposta del Bayern Monaco, dopo che il Leverkusen nell’anticipo si era portato minacciosamente a -3, non si è fatta attendere. Pur con qualche difficoltà di troppo, i bavaresi sabato scorso hanno subito ripristinato le distanze nei confronti dei campioni di Germania in carica, battendo 3-2 il St. Pauli all’Allianz Arena e tornando a +6 su quella che ormai da diverse settimane è rimasta la sua unica inseguitrice.

I grandi protagonisti del successo sul club di Amburgo sono stati Sané, autore di una doppietta, e Kane: con il gol rifilato ai marroni l’attaccante inglese ha segnato contro tutte le 19 squadre che ha affrontato finora in Bundesliga. Servirà ovviamente anche il suo aiuto in termini realizzativi per permettere alla squadra di Vincent Kompany di uscire indenne da un aprile ricco di appuntamenti cruciali.

Il Bayern Monaco, quando mancano 7 gare alla fine del campionato, deve difendere il vantaggio in classifica per potersi riprendere lo scettro e strapparlo proprio dalle mani del Leverkusen. Poi c’è la Champions League: nella prossima settimana va in scena il primo round del quarto di finale con l’Inter, due gare che toglieranno inevitabilmente parecchie energie ai bavaresi. Kompany non dovrà sottovalutare neppure l’Augsburg: i “cugini” stanno andando ben oltre le aspettative e ad aprile si ritrovano all’ottavo posto, a soli 3 punti dalla zona Europa. Tra l’altro gli uomini di Jesse Thorup sono imbattuti da metà gennaio in Bundesliga: in 11 partite hanno incassato a malapena 3 gol, numeri che meritano grande rispetto.

Quello di Kompany in vista della sfida con l’Inter sarà un turnover giocoforza limitato, dal momento che non sono a disposizione due titolari come Davies e Upamecano. All’andata non ci fu storia (3-0 Bayern all’Allianz Arena) ma la sensazione è che questo derby, visto l’ottimo momento dell’Augsburg, possa riservare qualche sorpresa: match più equilibrato del previsto con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Augsburg-Bayern Monaco

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Onyeka, Rexhbecaj, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2