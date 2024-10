Nuova firma con la Ferrari: colpo di scena UFFICIALE

Nuova firma con la Ferrari, adesso è UFFICIALE: ecco come la Rossa di Maranello vuole cercare di ridurre ulteriormente il gap con le altre

Due vittorie nelle ultime due uscite del Mondiale. La sensazione di poter dire ancora la propria anche in Brasile, nel prossimo weekend. La Rossa sta mettendo le basi per la prossima stagione e ha aperto incredibilmente il mondiale costruttori che adesso, anche per via di un paio di Sprint Race nel mezzo, diventa un obiettivo.

Prima Leclerc e poi Sainz, per una gioia condivisa. Anche se tra i due piloti, come si vede in un video che circola sui social, forse non c’è l’idillio che tutti si aspettano. Lo spagnolo è ormai alle ultime battute con la Rossa di Maranello e vuole lasciare il segno per presentarsi con un bel biglietto da visita alla Williams, sua prossima scuderia. Ovvio comunque che con l’arrivo di Hamilton tra un paio di mesi l’obiettivo per l’anno prossimo è quello di vincere anche il mondiale piloti e per ridurre il gap servono soldi e investimenti. Ed è da leggere pure in questo modo l’accordo che è stato firmato dalla Rossa.

Nuova firma con la Ferrari: ufficiale l’accordo con Shell

Cinque successo stagionali come non succedeva dal 2018: sportivamente parliamo di una vita sportiva fa. Forse anche questo ha accelerato la stretta di mano tra la Ferrari e Shell: un accordo di sponsorizzazione in scadenza alla fine del 2025 che è stato ufficialmente rinnovato.

“Ferrari è lieta di annunciare il rinnovo pluriennale della partnership con Shell. L’accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, comprende Scuderia Ferrari HP, Ferrari Hypercar e la serie Ferrari Challenge“. Un accordo duraturo più di settant’anni. Sì, è dal 1950 che Shell e Ferrari lottano insieme ogni anno per raggiungere tutti gli obiettivi che vengono prefissati. E sarà così almeno per altre due stagioni anche se difficilmente un binomio del genere verrà meno anche per il futuro che guarda ancora più lontano. Insieme per sempre, oseremmo dire. E andrà proprio così.