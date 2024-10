Genoa-Fiorentina, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Genoa-Fiorentina è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’avvio di stagione del Genoa è stato a dir poco disastroso, i numeri sono impietosi. Terzultima in classifica, ha la peggiore difesa con 20 gol subiti. E i dati sugli Expected Goals confermano la fragilità difensiva del Grifone, che purtroppo per l’allenatore Gilardino primeggia anche in questo dato. A rendere tutto ancora più problematico per i rossoblù sono stati i numerosi infortuni.

Anche in questa difficile partita contro la Fiorentina l’infermeria è piena: mancheranno Gollini, Bani, De Winter, Messias, Malinovskyi, Ekuban e Vitinha. Ci sarà in panchina il nuovo acquisto Mario Balotelli, ingaggiato a parametro zero proprio per ovviare agli attuali limiti offensivi del Genoa, che oltre a subire troppi gol ha evidenti limiti anche nel creare occasioni.

Problemi che in questo momento non ha la Fiorentina, reduce dalla schiacciante vittoria sulla Roma. Da quando l’allenatore Palladino ha cambiato modulo abbandonando la difesa a tre, la squadra ha svoltato e ha iniziato a segnare a raffica. I viola arrivano a questa partita forti di una serie di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni con ben diciannove gol segnati in questo parziale.

Come vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Fiorentina, in programma giovedì alle 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Adli; Bove, Colpani, Beltran; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2