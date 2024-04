Sudtirol-Ternana, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Sudtirol-Ternana è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Quasi equidistante dalla zona playout e da quella playoff, al Sudtirol bastano pochi punti per essere sicuro di giocare in Serie B anche nella prossima stagione. Il club di Bolzano è a -3 dalla Sampdoria ottava e a +6 sull’Ascoli quintultimo: la salvezza è ormai in cassaforte, resta solo da capire se la squadra di Federico Valente sia in grado di rientrare in extremis nella corsa alla postseason.

Gli ultimi risultati rispondono negativamente a questa domanda: i biancorossi hanno vinto solo una volta nelle ultime cinque giornate e sono reduci da una inaspettata sconfitta sul campo del Modena (1-0), in cui hanno confermato di avere più d’un problema in fase di possesso palla. Dal roboante successo ottenuto con la Cremonese lo scorso 16 marzo, il Sudtirol ha realizzato a malapena un solo gol – pesantissimo, tra l’altro, visto che è valso una storica vittoria a Marassi contro la Sampdoria – e rimane a secco da due gare di fila. Sconfitta di misura anche per la Ternana di Roberto Breda, che se il campionato terminasse oggi sarebbe costretta a disputare il playout con l’Ascoli. Sono stati proprio i bianconeri a rigettare nello sconforto l’ambiente neroverde, andando a vincere 1-0 al “Liberati” con un gol di Botteghin al 90′: la salvezza è ancora lontana.

Sudtirol-Ternana: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Sudtirol l’unica novità potrebbe essere rappresentata dal rientro dal 1′ di Odogwu, corpulento attaccante che si avvicenderà nuovamente con Merkaj. Per il resto, Valente sembra orientato a confermare la stessa formazione che è scesa in campo a Modena una settimana fa.

Breda, dall’altro lato, i problemi c’è li ha in difesa, dove mancheranno Iannarilli, Sgarbi e Capuano. In mezzo si candida per una maglia da titolare il finlandese Pyyhtia. Dubbi sull’impiego del convalescente Favilli.

Come vedere Sudtirol-Ternana in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sudtirol e Ternana è in programma mercoledì alle 15:00 allo stadio “Druso” di Bolzano e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il Sudtirol sogna i playoff ma allo stesso tempo non vuole rischiare di essere risucchiato nella lotta salvezza. E contro la Ternana gli altoatesini dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta, puntando principalmente sulla grande solidità: segnano con il contagocce, è vero, ma subiscono anche molto poco. Prevediamo una partita da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Ternana

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Mallamo, Arrigoni, Davì; Tait, Casiraghi; Odogwu.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Pereiro, Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1