10eLotto in gloria: doppia vincita clamorosa

10eLotto in gloria: la doppia vincita realizzata in una sola regione è clamorosa. Ecco quello che è successo nel corso delle ultime estrazioni

Se da un lato c’è il gioco del Lotto, amatissimo e che consegna soldi come se piovesse, dall’altro c’è invece il 10eLotto: che non arriva ovviamente agli utenti del “padre” ma che piace, eccome, perché ha due modalità di giocata.

La prima è quella Frequente: vale a dire con una estrazione ogni 5 minuti che si può vedere in tutte le tabaccherie e i rivenditori autorizzati; la seconda è legata al gioco del Lotto che vi da anche la possibilità, con un solo euro in più rispetto alla giocata che fate, di scegliere ulteriori 15 numeri e quindi aumentare sensibilmente le vostre probabilità di vincita. Certo, le probabilità rimangono in ogni caso basse viste le miriadi di combinazioni che possono uscire, quindi il nostro consiglio rimane sempre quello: giocate con moderazione e con la testa se proprio avete intenzione di farlo e non andate indietro alle perdite, semmai, perché evidentemente non c’è nessun modo per poterle recuperare. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quello che è successo nel corso delle ultime estrazioni-

10eLotto, ancora Puglia protagonista

Così come successo per il gioco del Lotto, anche in questo caso è la Puglia che si rende protagonista di una doppia vincita clamorosa con il 10eLotto ed è sempre Agimeg.it a svelarlo. Non sappiamo molti dettagli – con quale modalità, ed esempio, questi soldi sono stati portati a casa, ma abbiamo la possibilità di quantificarli. E sono davvero tantissimi.

La prima vincita, quindi, è stata realizzata a Sannicandro di Bari, in provincia del capoluogo di Regione, con 6mila euro portati a casa. E, sempre in provincia di Bari, in questo caso precisamente a Modugno, il gioco ha regalato la bellezza di 5mila euro. Insomma, un totale netto che supera i 10mila euro e che ha fatto felici la bellezza di due giocatori. Siamo convinti, anzi siamo proprio sicuri, che non sarà proprio l’ultima volta che ci andremo a raccontare delle storie del genere.