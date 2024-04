Spezia-Palermo, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Palermo è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Non sa più vincere il Palermo, sabato scorso ribaltato e battuto (2-1) in casa dalla Reggiana. In vantaggio con Brunori nel primo tempo, i rosanero sono inspiegabilmente calati nel secondo ed hanno subito due gol nel giro di un quarto d’ora, castigati da Portanova e Rozzio. Un altro boccone amaro per Michele Mignani, ancora a digiuno di vittorie da quando ha preso il posto dell’esonerato Corini.

Incredibile ma vero: da metà febbraio i siciliani, costruiti per puntare alla promozione diretta, sono riusciti ad avere la meglio solo sul Lecco, fanalino di coda del campionato e già retrocesso. Fortunatamente per loro in classifica è cambiato poco: il quarto posto è ormai irraggiungibile – la Cremonese ha ben 8 punti in più – e l’unica preoccupazione di Mignani e dei suoi uomini in queste ultime tre giornate deve essere quella di evitare di perdere ulteriori posizioni e di difendere il sesto posto dai possibili assalti di Brescia e Sampdoria. Nell’ultimo turno infrasettimanale il Palermo farà visita ad uno Spezia con l’acqua alla gola: i liguri, altra grande delusione, al momento sarebbero salvi ma hanno gli stessi punti (37) di Ascoli e Ternana, rispettivamente quintultima e quartultima (e che ad oggi giocherebbero il playout). Solo tre punti in quattro partite per la squadra di Luca D’Angelo, reduce da due deludenti 0-0 di fila con Sampdoria e Brescia.

Spezia-Palermo: le ultime notizie sulle formazioni

D’Angelo confermerà il 3-4-2-1 visto all’opera a Brescia: l’unica novità potrebbe essere il ritorno di Verde dal 1′ al posto di Bandinelli. Lui e Di Serio supporteranno l’unica punta Falcinelli.

Difesa a tre anche per Mignani, formata da Diakité, Lucioni e Nedelcearu. A centrocampo Henderson insidiato da Segre, mentre in attacco alle spalle di Mancuso e Brunori agirà Di Francesco.

Come vedere Spezia-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Spezia e Palermo è in programma mercoledì alle 15:00 allo stadio “Picco” di La Spezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che attraversano un momento molto difficile: lo Spezia rischia addirittura ancora di retrocedere e nelle ultime tre giornate non ha segnato neppure un gol; il Palermo invece non sa più come si vince. Motivo per cui potremmo assistere ad una gara per larghi tratti bloccata, con i siciliani che potrebbero rimandare anche stavolta l’appuntamento con i tre punti. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Spezia-Palermo

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Nikolaou, Hristov, Mateju; Elia, S. Esposito, Nagy, Vignali; Di Serio, Verde; Falcinelli.

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Segre, Gomes, Lund; Di Francesco; Mancuso, Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1