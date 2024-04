Como-Cittadella è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo cinque vittorie consecutive è arrivata la frenata del Como. I lariani sabato scorso sono stati fermati dalla Sampdoria a Marassi, riacciuffata solamente nel finale grazie ad una zampata del solito Cutrone (1-1). Un mezzo passo falso che però alla fine potrebbe costare caro, visto che il Venezia, vittorioso sulla Cremonese, ha rosicchiato due punti agli uomini di Osian Roberts, adesso chiamati a difendere quel secondo posto che significherebbe Serie A “diretta”, e cioè senza dover passare dai pericolosi playoff.

Il Como ha un punto in meno rispetto ai lagunari ma a differenza loro è padrone del proprio destino. Con tre successi sarebbe certo di riconquistare la massima serie a distanza di più di vent’anni dall’ultima volta. Il calendario sembra dare un assist a Cutrone e compagni, che nelle ultime tre giornate affronteranno due squadre relativamente tranquille come Cittadella e Modena ed un’altra che nell’ultimo turno potrebbe già avere in tasca la salvezza, il Cosenza. Si comincia dalla sfida con i veneti, che in realtà possono ancora ambire ad un posto nei playoff, essendo a -1 dalla Sampdoria ottava. I granata ci proveranno senza particolari pressioni, consapevoli di aver già raggiunto il proprio obiettivo. Intanto, non conoscono sconfitta addirittura da due mesi: sei pareggi e una vittoria nelle ultime sette partite.

Como-Cittadella: le ultime notizie sulle formazioni

Roberts deve fare a meno del solo Kone e potrà schierare la miglior formazione possibile. In attacco si rivedrà la coppia Gabrielloni-Cutrone, che finora ha prodotto ben 23 gol complessivi.

Poche novità anche nell’undici del Cittadella, con mister Gorini che verosimilmente confermerà Tessiore e Vita alle spalle dell’unica punta Pittarello.

Come vedere Como-Cittadella in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Cittadella è in programma mercoledì alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il Como sa che il traguardo è molto vicino. E battere il Cittadella sarebbe troppo importante, soprattutto se al contempo il Venezia dovesse frenare a Catanzaro. Probabile vittoria lariana in una gara in cui anche gli ospiti potrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Como-Cittadella

COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Baselli, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni.

CITTADELLA (3-4-2-1): Kastrati; Angeli, Pavan, Sottini; Carissoni, Amatucci, Branca, Giraudo; Tessiore, Vita; Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1