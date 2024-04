Catanzaro-Venezia, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Catanzaro-Venezia è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La vittoria nello scontro diretto con la Cremonese ha dato ulteriore slancio al Venezia, tornato a credere nella promozione diretta. Venerdì scorso prima Gytkjaer e poi Bjarkason nella ripresa hanno ribaltato i lombardi (2-1), permettendo alla squadra guidata da Paolo Vanoli di portarsi a -1 dal secondo posto.

Quando mancano tre giornate al termine della postseason, i lagunari sono di nuovo in corsa per quella Serie A persa due anni fa dopo appena una stagione e potrebbero ancora essere promossi senza disputare i playoff. Non sono però artefici del proprio destino, dal momento che il Como ha un punto in più e se le vincesse tutte logicamente per loro non ci sarebbe nulla da fare. Il Venezia però, reduce da tre vittorie consecutive, sembra avere più benzina nelle gambe e non vuole lasciare nulla d’intentato. Diventa cruciale, a tal proposito, l’altro scontro diretto con il Catanzaro, che invece sogna il quarto posto. Gli uomini di Vincenzo Vivarini, andati ben oltre quelle che erano le aspettative, stanno cercando di approfittare del periodo nero della Cremonese. E nel caso in cui riuscissero a scavalcare i grigiorossi – sono a -3 – eviterebbero il turno preliminare dei playoff. Iemmello e compagni vengono da due pareggi consecutivi: a Pisa, nello scorso fine settimana, si sono fatti riacciuffare dopo essere andati in vantaggio di due gol (2-2).

Catanzaro-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Vivarini dovrebbe recuperare capitan Iemmello, che a Pisa ha dato forfait per via di un virus. In dubbio invece Miranda, Brighenti e Stoppa, mentre Situm è squalificato. Assenti pure gli infortunati D’Andrea e Ghion.

Dall’altro lato, Vanoli riproporrà in attacco il tandem formato da Pohjanpalo e Gytkjaer, ma sarà costretto a cambiare qualcosa sulle fasce, vista l’assenza dello squalificato Candela: al suo posto è pronto Pierini.

Come vedere Catanzaro-Venezia in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Venezia è in programma mercoledì alle 15:00 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Promozione o non promozione, quella del Catanzaro resta una stagione pazzesca, con i giallorossi che, forti di un gioco collaudatissimo, diranno la loro anche negli imminenti playoff. Non si può trascurare, tuttavia, il gran momento del Venezia, che dovrebbe portare via punta anche da questa insidiosa trasferta calabra (cinque successi nelle ultime sette gare giocate fuori casa per i lagunari): prevediamo almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Venezia

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierini; Pohjanpalo, Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2