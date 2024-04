Ascoli-Cosenza è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Ascoli è vivo: dopo quattro giornate senza vittoria sabato scorso i marchigiani hanno portato via tre punti vitali da Terni al termine di un infuocato scontro diretto deciso da un gol di Botteghin al 90′. Successo che ha permesso alla squadra di Massimo Carrera di rimanere in corsa per la salvezza diretta ed in particolar modo di raggiungere i rossoverdi e lo Spezia a quota 37 punti.

I bianconeri adesso sono fuori dalla zona rossa – scavalcato pure il Bari – ma non possono permettersi ulteriori pause. Ci si gioca un’altra fetta di salvezza nel turno infrasettimanale con il Cosenza, che dopo la vittoria altisonante di Reggio Emilia (4-0 alla Reggiana), c’ha preso gusto e ne ha rifilati altri quattro al Bari (4-1), ipotecando così l’obiettivo della permanenza in cadetteria. I Lupi hanno cambiato passo proprio nel momento decisivo della stagione, quando sembrava che fossero destinati ad un ennesimo finale di passione. I calabresi, grazie ai due successi consecutivi, sono saliti a quota 42: la sensazione è bastino altri due punti per essere certi di giocare in Serie B anche il prossimo anno, stavolta bypassando il pericoloso playout. C’è ancora da soffrire invece in casa Ascoli, nonostante l’ottimo impatto di Carrera: i bianconeri hanno blindato la difesa, che non subisce gol da ben quattro giornate (quarta miglior retroguardia del torneo).

Ascoli-Cosenza: le ultime notizie sulle formazioni

Carrera deve fare a meno del suo capitano, Bellusci, appiedato dal giudice sportivo. In difesa c’è Vaisanen, ex della partita e protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia del Cosenza.

Dall’altro lato, Viali – tecnico che aveva iniziato la stagione proprio ad Ascoli – potrebbe riproporre il 3-5-2 che finora sta pagando dividendi: davanti Tutino, arrivato a quota 16 reti, affiancato da Mazzocchi. Due gli squalificati: oltre a Venturi, mancherà anche il portiere titolare Micai.

Come vedere Ascoli-Cosenza in diretta tv e in streaming

Ascoli-Cosenza è in programma mercoledì alle 15:00 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

L’Ascoli da ormai quattro turni segna con il contagocce – nelle ultime quattro giornate l’ha fatto solo contro la Ternana – ma al tempo stesso subisce pochissimo, non incassando gol da un mese esatto. Si profila un match molto equilibrato e lottato con il Cosenza, che vista la situazione di classifica potrebbe farsi bastare anche un punto. Sì, un pareggio, da meno di quattro gol complessivi, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Ascoli-Cosenza

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen, Mantovani, Botteghin; Falzerano, Caligara, Valzania, Di Tacchio, Zedadka; Nestorovski, Duris.

COSENZA (3-5-2): Marson; Meroni, Camporese, Fontanarosa; Marras, Praszelik, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Mazzocchi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1