Lotto, 45mila euro con questo terno

Lotto, ha centrato il colpo che cambia la vita portando a casa la bellezza di 45mila euro con questo terno. Ecco come e dove è successo

Sono passati un poco di giorni, anche per via dello slittamento dell’estrazione dello scorso 25 aprile che è stata recuperata nella giornata di ieri. Ma adesso torniamo a raccontarvi di vincite importanti con il gioco del Lotto. Perché sappiamo benissimo che non stavate aspettando altro.

Il concorso di sabato è stato davvero fruttuoso soprattutto in un paio di giocate che così come viene raccontato da Agimeg.it sono state fatte in Puglia. Un doppio colpo importante: il primo piazzato con un terno, il secondo con un ambo. Quasi 60mila euro, in totale, portati a casa da due fortunati che hanno investito solamente pochi euro. Ma adesso bando alle ciance e andiamo a vedere, nel dettaglio, quello che è successo.

Lotto, ecco il terno favoloso

La vincita più ricca, ovviamente, è stata centrata con il terno secco realizzato da un giocatore di Bari che ha investito dieci euro. Tutto sistemato, perché alla fine la vincita ammonta a 45mila euro tondi tondi che gli cambieranno sicuramente la vita per i prossimi anni. Non è una vincita che la stravolge, ma che la mette sicuramente in discesa e tutti firmeremmo per riuscire a centrarla nel corso della nostra esistenza. Ma sono pochi gli eletti. E noi al momento non sia tra questi.

Non si conoscono invece i dettagli – almeno per quanto riguarda la cifra giocata – dell’altra clamorosa vincita centrata sempre nel capoluogo pugliese. In questo caso parliamo di un ambo secco pronosticato sulla ruota di Genova che poi si è effettivamente materializzato. Anche in questo caso non parliamo di una cifra stratosferica, ma vorrei vedere voi se foste riusciti a vincere 12.500euro come vi sareste comportati. Diciamo che qualche salto di gioia, e forse qualcosa in più, vi sarebbe scappato. Ed è quello che è scappato a questi giocatori, che in un sabato sera qualunque, un sabato italiano, hanno festeggiato e brindato con i familiari più stretti. Auguroni a loro.