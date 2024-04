Parma-Lecco e Ternana-Ascoli, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Parma-Lecco e Ternana-Ascoli sono valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’occasione per mettere la parola fine, o quasi, al discorso promozione. L’occasione per mettersi alle spalle le paure del momento un po’ così e riprendere la marcia verso la Serie A. Nel più classico dei testa-coda il Parma di Pecchia ospita il Lecco che ormai di obiettivi non ne ha più e che potrebbe essere retrocesso in maniera aritmetica alla fine di questa giornata.

E no, non ci possono essere davvero dubbi stavolta su chi si prenderà i tre punti, nonostante come detto il Parma arrivi da due pareggi nelle ultime tre uscite che hanno diminuito il vantaggio con la seconda in classifica, il Como. Ma poco importa, l’obiettivo è sempre lì, ad un passo, sempre più vicino. E con questi tre punti, assicurati, sarà quasi certo.

Sta bene la Ternana di Breda, di arriva a questo spareggio salvezza con tre risultati utili di fila. Gli stessi dell’Ascoli di Carrera che, però, vede difficili anche i playout. Gli umbri hanno un’occasione enorme in un match che si potrebbe rivelare decisivo: quella di allungare quasi in maniera definitiva sulla zona rossa e di avvicinarsi alla permanenza senza nemmeno passare dai playout. Per i bianconeri invece il contraccolpo psicologico potrebbe essere davvero duro da digerire. Ma la Ternana è davvero favorita.

Come vedere Parma-Lecco e Ternana-Ascoli in diretta tv e in streaming

Parma-Lecco e Ternana-Ascoli sono in programma sabato 27 aprile. Entrambe alle 14:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Lecco

Il Parma con una vittoria contro il Lecco ultimo in classifica metterebbe quasi il lucchetto alla promozione diretta. No, non ci possono essere dubbi in questo match che vedrà la squadra di Pecchia prendersi l’intera posta in palio. Sfida che si potrebbe sbloccare a favore dei padroni di casa già nel primo tempo.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van de Looi, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini.

LECCO (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hriston, Nikolaou; Vignali, Nagy, Esposito, Elia; Verde, Kouda; Falcinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0