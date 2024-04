Cittadella-Feralpisalò e Cosenza-Bari, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cittadella-FeralpiSalò e Cosenza-Bari sono valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sei risultati utili di fila e playoff a un solo punto. Il momento del Cittadella di Gorini è sicuramente ottimo, tant’è che i veneti – che nella prima parte di stagione sono stati sempre dentro la zona importante della graduatoria – adesso sono tornati a crederci.

E contro la FeralpiSalò, che di speranze salvezza ne ha, ma sicuramente poche vista la classifica, la sensazione e non solo è quella che i padroni di casa, per la qualità della rosa e per quella voglia di giocare ancora dopo queste ultime quattro giornate, possano riuscire nel colpo grosso.

Una sfida che vale una stagione, invece, quella tra Cosenza e Bari. Una sfida delicata per entrambe, soprattutto per la formazione pugliese, andata in ritiro nel corso di questa settimana e soprattutto caricata dagli ultras che sono andati a trovare i giocatori. In queste ultime partite di campionato non ci sarà nessuna contestazione, ma solamente supporto ad un gruppo che si deve salvare dopo un’annata incredibile con 4 allenatori. Il Cosenza invece vede la salvezza diretta dopo la stupenda prova contro la Reggiana in trasferta. E sulle ali dell’entusiasmo i calabresi sono pronti al colpaccio. Sì, il Cosenza parte favorito.

Come vedere Cittadella-FeralpiSalò e Cosenza-Bari in diretta tv e in streaming

Cittadella-FeralpiSalò e Cosenza-Bari sono in programma sabato 27 aprile. Entrambe alle 14:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-FeralpiSalò

Cittadella ampiamente favorito contro la FeralpiSalò, in una gara che potrebbe pure regalare almeno una rete per squadra. Ma i veneti hanno tutte le carte in regola per prendersi la vittoria. E ci riusciranno.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (3-4-2-1): Kastrati; Angeli, Sottini, Pavan; Carissoni, Tessiore, Branca, Giraudo; Vita, Amatucci; Pittarello.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Krastev, Ceppitelli, Tonetto; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; Dubickas, Butic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0