Palermo-Reggiana e Sampdoria-Como, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Palermo-Reggiana e Sampdoria-Como sono valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro per il Palermo. Mignani, che ha preso il posto di Corini, è alla ricerca quindi della sua prima vittoria sulla panchina rosanero e contro la Reggiana, che viene dalla legnata interna contro il Cosenza, l’occasione è ghiotta assai.

I siciliani sperano di guadagnare una posizione in classifica che in ottica playoff cambierebbe davvero tutto, anche se il Catanzaro è distante quattro lunghezze e quindi ha una certa distanza di sicurezza. Il Palermo però ci crede, eccome, e quindi contro la truppa guidata di Nesta cerca solamente i tre punti che si potrebbero anche rivelare decisivi. Gli ospiti, che ormai hanno quasi la certezza di rimanere in B, non hanno chissà quali incombenze di classifica. Certo, portare a casa un punto vorrebbe dire quasi chiudere i conti. Ma dal Barbera è difficile uscire indenni.

Non vince da 4 partite, invece, la Sampdoria di Andrea Pirlo. Che ospita un Como che ha quasi messo le mani sulla Serie A. Sicuramente gli ospiti di Roberts sono la squadra più in forma del campionato. Sono quattro le vittorie di fila che hanno fatto allontanare in maniera definitiva la Cremonese, che hanno permesso di staccare il Venezia e che permettono anche di guardare al primo posto del Parma. Non serve per andare in Serie A, basta chiudere secondi. Ed è questo l’obiettivo dei lombardi. Che a Genova hanno il colpo in canna.

Come vedere Palermo-Reggiana e Sampdoria-Como in diretta tv e in streaming

Palermo-Reggiana e Sampdoria-Como sono in programma sabato 27 aprile. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Reggiana

Vittoria del Palermo, senza dubbi. I rosanero di Mignani dovrebbero riuscire a regalare la prima vittoria al tecnico che ha preso il posto di Corino. Reggiana quasi salva, e che sa che prendere dei punti in Sicilia è quasi impossibile.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Ranocchia, Gomes, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Romagna, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Portanova, Melegoni; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0